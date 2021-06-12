Радостную новость сообщила невестка артиста

В семье Владимира Кузьмина произошло пополнение. У приемного сына музыканта Никиты недавно родилась дочь.

Об этом в личном микроблоге сообщила его супруга Ирина.

"Тут такое дело... мы человека сделали! Нового! Сами", - написала она.

По имеющимся данным, малышку назвали Агатой.

Примечательно, что девочка родилась еще в конце мая 2021 года. Однако СМИ узнали об этом только сейчас. Сам музыкант никак не комментировал новость о рождении внучки.

Подписчики визажиста пожелали малышке здоровья, а родителям – поменьше бессонных ночей.

О том, что сын народного артиста РФ состоит в отношениях с Ириной, стало известно в 2019 году. В том же году Кузьмин сделал возлюбленной предложение руки и сердца. Пара сыграла свадьбу в прошлом году. Торжество состоялось в Санкт-Петербурге.

Напомним, у Владимира Борисовича в общей сложности было пять детей: Елизавета, Степан и Соня от поэтессы Татьяны Артемьевой, внебрачные дочери Марта от Ирины Мильциной и Николь от Татьяны Муинго. Также музыкант усыновил Никиту.

В 2002 году в семье исполнителя произошла трагедия. Его дочь Елизавета была убита. А в 2009 году скончался сын Семен. Наследник знаменитости упал с 18 этажа. Молодой человек пытался спастись из пожара – во время перехода по карнизу он сорвался с высоты.