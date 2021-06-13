Всю жизнь без отца: как живет старшая дочь Эммануила Виторгана

Всю жизнь без отца: как живет старшая дочь Эммануила Виторгана
Эммануил Виторган. Фото: Anatoly Lomohov/www.globallookpress.com
Женщина не поддерживает связь со своим родителем

Cоветский и российский артист Эммануил Виторган был женат трижды. У знаменитости есть четверо детей, однако не со всеми сложились хорошие отношения. Виторган не поддерживает связь с Ксенией, дочкой, родившейся в первом браке от актрисы Тамары Румянцевой.

Ксения родилась в 1966 году. А четыре года спустя пара разорвала отношения – артист ушел к Алле Балтер, своей коллеге. Ксении не было и пяти лет. Сама женщина вспоминает, что на следующий день после ухода отца проснулась в кровати с седой прядью волос.

Наследница артиста получила образование секретаря-машинистки. В 1988 году она вышла замуж – позвонила отцу и сообщила радостную весть. Тот на радостях позвал пару в Москву, а затем сам отправился к ним на свадьбу в Петрозаводск. Временами Ксения ездила к папе в гости со своей дочкой в столицу.

Через десять лет у Ксении родился сын от второго брака, и она вернулась в Санкт-Петербург. Отец уже тогда перестал с ней общаться: не дал о себе знать, приехав в город со своим театром. По словам Ксении, развод пережить куда легче, нежели отказ родного отца от общения.

Супруга отца, Ирина Млодик, смогла наладить общение мужа с дочкой, пока не случилось непредвиденное. Однажды Ксения перебралась на Валаам, где собрались представители светской хроники, утверждая, что собирают материал о самом острове. Ксения получила приглашение на эфир в Москву. Однако темой программы оказалось внезапное желание дочки Виторгана завладеть дедовой квартирой.

В семье разразился скандал. С тех пор Виторганы не поддерживают связь с Ксенией, сообщает "Комсомольская правда".

Ранее супруга Виторгана Ирина Молодик взбесилась из-за слов о "недоразвитости" своей дочери, трехлетней Этель.

Егор МАЛКОВ

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