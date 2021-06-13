Мужчина решил скорректировать внешность

Избранник Надежды Бабкиной начинающий певец Евгений Горшечков пожаловался, что в последнее время начал стремительно терять волосы. Как он сам заявлял, это связано с пережитым стрессом – каким именно он не уточнил. Расставаться с шевелюрой ему не захотелось, поэтому решил прибегнуть к помощи специалиста.

На своей странице в "Инстаграме" он спросил подписчиков, хотят ли они увидеть происходящий на его голове "треш". Большинство ответили утвердительно, благодаря чему Гор решился показать последствия операции по пересадке волос.

В "сториз" он отметил, что проходить через все ему было страшно. Однако, по его словам, результат того стоит. На опубликованном им видео мужчина показал последствия вмешательства: на местах, куда подсаживали новые волосяные луковицы видны кровавые подтеки. Голову ему забинтовали в районе лба.

"Испугался немного, но операция прошла успешно", – отметил он.

До этого 41-летний певец решился на операцию по исправлению перегородки. Поклонники полагают, что такое внимание собственной внешности Гор уделяет на фоне обострившихся проблем в отношениях с Надеждой Бабкиной. Пару в последнее время практически не видят вместе. Сама артистка отмечала, что они даже живут раздельно, поскольку каждый нуждается в собственном пространстве.