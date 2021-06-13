Певец признался, что участники часто "обижаются и плачут"

Сергей Трофимов рассказал о трудностях, с которыми столкнулся в качестве жюри в новом сезоне музыкального телешоу "Три аккорда". Артист признался, что часто ему приходится весьма непросто.

По словам Трофима, новый состав участников "Трех аккордов" очень силен. Поэтому у жюри возникают серьезные сложности, когда приходится оценивать номера артистов. Милимерова судья считает "потрясающим", Колдуна – "великим певцом", а Шиловскую – "прекрасной".

"Да они все там как на подбор", – восхищается певец.

Отдельно Трофим высказался о Пенкине, который, уверен Сергей, "рвет как пацан" за счет своей харизмы. Участник умудряется постоянно удивлять жюри своими выступлениями – судьям приходится поднимать с пола отвисшую челюсть. В целом же, уверен Сергей, артисты постоянно работают над номерами, не покладая рук.

Немудрено, что честолюбивые и нацеленные на результат музыканты часто недовольны оценками жюри. Нередко, признается Трофим, исполнители "обижаются и плачут".

"Это ужас вообще. По их мнению, они вложили в свой номер все, что надо, а жюри не оценило", – высказался Трофимов в интервью "Собеседнику".

На деле же, полагает Сергей, все весьма субъективно. Сам Трофим относится с одинаковым уважением к труду участников, которые вкладывают в номер всю душу. Танцоры и певцы работают в "авральном режиме", и во время выступления становится понятным, что результат оправдывает все вложенные усилия.

Не так давно Трофимов высказался об участии своей дочки в музыкальном проекте "Голос. Дети". Исполнитель признался, что изначально не желал отпускать наследницу на звездный конкурс.