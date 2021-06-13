Появились детали госпитализации Сафоновой

Появились детали госпитализации Сафоновой
Фото: Mikola Gnisyuk/Russian Look/www.globallookpress.com
Официальные представители звезды информацию опровергают

Новость о том, что актрису "Зимней вишни" Елену Сафоному положили в больницу появилась на минувшей неделе. По слухам, у артистки диагностировали вирусную пневмонию.

Врачи, которые наблюдали за состоянием артистки, приняли решение о госпитализации – Сафонову, по некоторым данным, положили в одну из столичных клиник. 

Позже официальные представители звезды новость опровергли. Пиар-директор актрисы назвала все подобные заявления "фейком" и отметила, что звезды нет никаких проблем со здоровьем, в том числе – с коронавирусом, поскольку некоторое время назад она прошла вакцинацию.

Как стало известно "Пятому каналу", в больнице Сафонова все же лежит. Ей сделали ПЦР-тест, который показал отрицательный результат. По данным источника, в крови артистки обнаружили антитела к COVID-19. Сейчас ее поместили в безковидное отделение с вирусной пневмонией. 

Роман ИГНАТОВ

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