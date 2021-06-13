Знаменитость получила новую работу

Ольга Бузова примет участие в следующем театральном сезоне. МХАТ после сенсационного показа спектакля "Чудесный грузин", по данным источников, продлил с телеведущей контракт.

Напомним, ранее сообщалось, что знаменитость пригласили участвовать в спектакле всего в паре показов. За несколько репетиций и пару выступлений она должна была получить около полумиллиона, что для нее сумма, скорее, символическая.

Спектакль стал настоящей сенсацией. Многие раскритиковали руководство театра за выбор непрофессиональной актрисы, однако МХАТ желаемого добился – огромный охват в СМИ и невероятные цены за билет на постановку – в некоторых случаях стоимость доходила до 150 тысяч рублей за место – сделали свое дело.

Как стало известно РИА ФАН, МХАТ решил продлить с Бузовой контракт на следующий театральный сезон. Худрук остался доволен работой телеведущей, спектакль сорвал аншлаг. Следующие постановки с ведущей можно будет увидеть в середине сентября. Никаких альтернатив на роль Шанталь, а также дублеров у нее нет.

Пресс-показ "Чудестного грузина" обернулся скандалом. Ольга Бузова отчитала журналиста за неподобающе заданый вопрос.