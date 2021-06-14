Артист обругал жильцов в прямом эфире

Популярный российский певец Прохор Шаляпин столкнулся с бытовыми проблемами – его двор переполнен машинами. Оказалось, что автомобили паркуют жители с других домов, поэтому нашлись инициативные люди, которые захотели решить проблему, поставив шлагбаум. Однако не всех устраивает такая идея.

37-летний исполнитель утверждает, что всем доволен. Правда, сам Прохор редко садится за руль, но местом для парковки теперь обеспечен каждый житель. Иногда шлагбаум ломают – сразу же ставят новый. Однако не все так гладко: некоторые соседи перешли к угрозам. Им такое решение явно не по душе.

"Совсем недавно домой приехал, сзади какая-то машина хочет пристроиться. Я понял, что он проскочить пытается, встал и жду. Он сигналит мне. Выскакивает из машины сосед, кричит и ругается. Потом начал угрожать и плюнул мне в лицо. Впервые в жизни мне прямо в лицо харкнули", – возмущается артист.

Музыкант сообщил в эфире шоу "Звезды сошлись" на телеканале НТВ, что отказывается из принципа пропускать тех, кто пристраивается к нему "на хвост" – речь идет о жильцах, которые пытаются воспользоваться пропуском Прохора.

В студии оказался и тот самый сосед. Мужчина заявил, что всеми правдами и неправдами добьется сноса шлагбаума – в прошлом году его маме стало плохо, и она скончалась, не дождавшись медиков. Машина так и не смогла заехать во двор.

Недавно Шаляпин решил отдохнуть с Еленой Королевой, внучкой покойной Людмилы Гурченко. Артист отправился на выходных с девушкой в загородный дом актрисы, где сломал кровать.