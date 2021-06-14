СМИ нашли доказательства романа Харламова с "копией Асмус"

СМИ нашли доказательства романа Харламова с "копией Асмус"
Гарик Харламов. Фото: Anatoly Lomohov/www.globallookpress.com
Звезд увидели вместе на футбольном матче

Знаменитый комик Гарик Харламов и актриса Екатерина Ковальчук, которую в медиа окрестили "копией Кристины Асмус", решили не таить от общественности свои отношения. Как пишут журналисты, недавно в Сети появились фотодоказательства их бурного романа – звезды сами дали понять обо всем своим поклонникам после схожих публикаций в микроблоге.

Как пишет "Телепрограмма", пародист решил посмотреть с Катериной недавний футбольный матч России против Бельгии, который проходил в Санкт-Петербурге. Звездная пара появилась в компании коллег Гарика – Тимура Батрутдинова и Демиса Карибидиса.

В своих "сториз" звезды скомпрометировали себя, выложив схожие снимки с футбольного матча – как утверждает источник, оба фото сделаны на одной и той же трибуне, на что мигом обратили внимание пользователи Сети.

Правда, пока что ни Харламов, ни Ковальчук не комментировали слухи о своих отношениях. В публичном поле оказываются лишь крохи информации. По мнению источника, у звезд не получается скрывать свои чувства.

Стоит отметить, что впервые о романе пародиста и Ковальчук СМИ начали писать еще осенью прошлого года. Звезды вместе снялись в телесериале "Гусар". А не так давно пару заметили на отдыхе в Сочи, где они проводили время со своими давними друзьями – музыкальными исполнителями Ильей Прусикиным и Софьей Таюрской.

Экс-супруга бывшего резидента "Камеди Клаб" Кристина Асмус не так давно решила поделиться о пережитом разводе. Звезда заявила, что бывший муж до сих пор таит на нее глубокую обиду, так как не смирился с решением актрисы об уходе. О расставании пары стало известно всего полтора года назад.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость.
Пожаловаться Ответить
Копия в каком месте? :-)
1
новости партнеров

"Академика Черского" сняли со строительства "Северного потока-2"

На замену трубоукладчику вышла более скоростная "Фортуна"

Пойдут навстречу России: союзники по НАТО готовятся сильно огорчить США

Американцам не дадут воплотить задуманное

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей