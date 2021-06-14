Звезд увидели вместе на футбольном матче

Знаменитый комик Гарик Харламов и актриса Екатерина Ковальчук, которую в медиа окрестили "копией Кристины Асмус", решили не таить от общественности свои отношения. Как пишут журналисты, недавно в Сети появились фотодоказательства их бурного романа – звезды сами дали понять обо всем своим поклонникам после схожих публикаций в микроблоге.

Как пишет "Телепрограмма", пародист решил посмотреть с Катериной недавний футбольный матч России против Бельгии, который проходил в Санкт-Петербурге. Звездная пара появилась в компании коллег Гарика – Тимура Батрутдинова и Демиса Карибидиса.

В своих "сториз" звезды скомпрометировали себя, выложив схожие снимки с футбольного матча – как утверждает источник, оба фото сделаны на одной и той же трибуне, на что мигом обратили внимание пользователи Сети.

Правда, пока что ни Харламов, ни Ковальчук не комментировали слухи о своих отношениях. В публичном поле оказываются лишь крохи информации. По мнению источника, у звезд не получается скрывать свои чувства.

Стоит отметить, что впервые о романе пародиста и Ковальчук СМИ начали писать еще осенью прошлого года. Звезды вместе снялись в телесериале "Гусар". А не так давно пару заметили на отдыхе в Сочи, где они проводили время со своими давними друзьями – музыкальными исполнителями Ильей Прусикиным и Софьей Таюрской.

Экс-супруга бывшего резидента "Камеди Клаб" Кристина Асмус не так давно решила поделиться о пережитом разводе. Звезда заявила, что бывший муж до сих пор таит на нее глубокую обиду, так как не смирился с решением актрисы об уходе. О расставании пары стало известно всего полтора года назад.