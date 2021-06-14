Ответная реакция актера, по словам оперной дивы, была смешной

Отвергнутая семьей Мария Максакова не стесняясь, откровенничает с журналистами об отношениях с близкими и коллегами по шоу-бизнесу.

В одном из недавних интервью оперная певица, которая вернулась в Россию, пожаловалась, что родная мать до сих пор не желает с ней общаться, а также прокомментировала скандал, который разразился из-за якобы грядущей свадьбы Людмилы Максаковой со Станиславом Садальским.

В разговоре с "Собеседником" Мария заявила, что разговоры о бракосочетании – это фантазии артиста. Поведала звезда и о поступке Садальского, который ее насмешил. Выяснилось, что Максакова после слухов о свадьбе написала ему в соцсетях – мол, связался с опасной семьей, и если замахнется на квартиру матери, может и своей лишиться.

"…эта семейка (...) саблезубых и степных хапуг может и на органы пустить при желании", – озвучила свое пугающее предупреждение певица.

По ее словам, Садальский ничего ей не ответил и просто удалил ее комментарий.

"Правда всегда глаза колет",

– язвительно резюмировала Максакова.

Ранее о свадьбе с Садальским высказалась мать Максаковой. Людмила Васильевна заявила, что у актера не все в порядке с головой.