Возмущенные зрители заявили, что певица позорит российскую эстраду

Анна Седокова опубликовала в своем Инстаграм смелое видео, где поет в нижнем белье. Речь идет об отрывке из клипа на композицию "Прости".



На кадрах певица сидит на полу, временами ее окутывает дым. При этом из-за телесного цвета белья издалека кажется, что звезда исполняет песню в чем мать родила.

Из-за внешнего вида Седоковой в комментариях разгорелись ожесточенные споры. Если часть пользователей восхитилась прекрасной формой Анны и ее певческим талантом, то другая довольно резко выразила свое возмущение тем, что артистка без стеснения делится такими кадрами.

Один из комментаторов даже попросил Седокову уехать из России, дабы не позорить нашу эстраду. Другие язвительно посоветовали певице отказаться от одежды совсем. Кое-кто намекнул, что Анна копирует коллегу по звездному цеху Веру Брежневу. Были и откровенно оскорбительные замечания (орфография и пунктуация сохранены).

"Можно без одежды совсем. Так эффектнее было бы", "А почему не голой прийти на муз-тв? Тогда все бы о вас говорили,а не о Даве с Киркоровым", "У Веры Брежневой недавно подобное в Инстаграме видела)" "Падшая женщина", "Езжай на свою родину. Не позорь российскую эстраду", – пишут разгневанные пользователи.

Ранее Седокова устроила скандал на шоу "Сегодня вечером". Звезде не понравилось обсуждение ее личной жизни.