Артисту был 91 год

Печальное известие появилось в СМИ – 13 июня, в воскресенье, не стало известного советского и украинского танцора и актера Григория Чапкиса. Артист скончался в Киеве на 92-м году жизни. Об этом сообщает Strana.ua со ссылкой на близких звезды.



В последнее время у Чапкиса были серьезные проблемы со здоровьем, несколько раз он лежал в больнице. В конце 2020-го артиста госпитализировали с двусторонней пневмонией, после выписки снова стало хуже и в январе с недолеченным воспалением легких он снова оказался на больничной койке. В третий раз Чапкису понадобилась помощь медиков из-за проблем со спиной и ногами.

Позже сын артиста Грег рассказал о причинах смерти артиста. По его словам, отец скончался от старости.

"92 года человеку, все начало отказывать", – цитирует его ТСН.

В последние минуты жизни Чапкиса рядом с ним были жена Мила и дочь Лилия, пишут СМИ. Теперь семье предстоит организовать похороны.

Чапкис выступал с раннего детства. Так он пытался заработать денег и помочь своей семье. Известно, что в 1945-м году артист танцевал в Кремле перед Иосифом Сталиным. Чапкису в тот момент было 15 лет. Советский вождь был впечатлен и преподнес танцовщику памятный подарок – наручные часы.