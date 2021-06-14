Танцевал для Сталина: умер легендарный советский танцор Чапкис

Танцевал для Сталина: умер легендарный советский танцор Чапкис
Фото: pixabay.com
Артисту был 91 год

Печальное известие появилось в СМИ – 13 июня, в воскресенье, не стало известного советского и украинского танцора и актера Григория Чапкиса. Артист скончался в Киеве на 92-м году жизни. Об этом сообщает Strana.ua со ссылкой на близких звезды.

В последнее время у Чапкиса были серьезные проблемы со здоровьем, несколько раз он лежал в больнице. В конце 2020-го артиста госпитализировали с двусторонней пневмонией, после выписки снова стало хуже и в январе с недолеченным воспалением легких он снова оказался на больничной койке. В третий раз Чапкису понадобилась помощь медиков из-за проблем со спиной и ногами.

Позже сын артиста Грег рассказал о причинах смерти артиста. По его словам, отец скончался от старости.

"92 года человеку, все начало отказывать", – цитирует его ТСН.

В последние минуты жизни Чапкиса рядом с ним были жена Мила и дочь Лилия, пишут СМИ. Теперь семье предстоит организовать похороны.

Чапкис выступал с раннего детства. Так он пытался заработать денег и помочь своей семье. Известно, что в 1945-м году артист танцевал в Кремле перед Иосифом Сталиным. Чапкису в тот момент было 15 лет. Советский вождь был впечатлен и преподнес танцовщику памятный подарок – наручные часы.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

новости партнеров

На Украине предложили отдать Киеву часть акций "Северного потока - 2"

В Незалежной придумали, как страна может заработать на запуске газопровода

Пойдут навстречу России: союзники по НАТО готовятся сильно огорчить США

Американцам не дадут воплотить задуманное

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей