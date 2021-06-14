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Журналистка Ксения Собчак ответила на обвинения актрисы Натальи Бардо, раскритиковавшей ведущую за нелестные высказывания о ее супруге Марюсе Вайсберге. Ведущая отреагировала на выпад звезды нецензурным высказыванием.
Напомним, накануне поп-дива Глюк'oZa с размахом отпраздновала свое 35-летие, на котором собрались все сливки отечественного шоу-бизнеса. Однако моментами гости были доведены до слез. Так, на сцене Собчак и Михаил Шац, выступившие в качестве ведущих, решили устроить гостям "прожарку" в виде шуток об имениннице. Ксения ехидно заявила, что Ионова сыграла в "Бабушке легкого поведения" – снятом Вайсбергом фильме, который демонстрирует, на ее взгляд, провал отечественного кинематографа.
Присутствующей Бардо явно не понравились слова о детище мужа, и она покинула мероприятие. Правда, Наталья не стала скандалить, решив прояснить ситуацию в инстаграм-историях. Актриса призналась, что слова о работе супруга, которым она так гордится, сильно ее задели, пишет "СтарХит".
"Мне стало очень больно, потому что Ксюша Собчак и Миша Шац не могли упустить возможности пошутить над Марюней", – высказалась звезда.
Позднее Собчак опубликовала ответ с крепким словцом, заявив о том, что звезды не умеют над собой шутить.
"***[черт – прим. ред], ну посмейтесь вы уже над собой, сколько можно ходить на сложных щах", – заявила Собчак в своем телеграм-канале "Кровавая барыня".
Известно, что Вайсберг в настоящее время работает над ремейком "Иронии судьбы". Новость также комментировал известный публицист Дмитрий Пучков, заявивший о том, что фильм окажется провальным – по мнению переводчика, режиссер снимет "забористую дрянь".
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