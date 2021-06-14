Данилко рассказал о своем здоровье о после слухов о раке

Данилко рассказал о своем здоровье о после слухов о раке
Верка Сердючка. Фото: Said Gadzhiev/www.globallookpress.com
Артист решил лично прокомментировать домыслы о "болезни"

Знаменитый украинский артист, продюсер Андрей Данилко стал часто упоминаться в медиа после информации о своем недуге. Не так давно представитель шоумена Юрий Никитин заявил, что Верка Сердючка уже не может отличить день от ночи.

Однако позднее Данилко увидели в одном из санаториев в Киевской области. Сотрудники учреждения заявили, что артист довольно давно к ним "захаживает" – Андрей тут один из самых частых гостей.

После переполнивших новостные сайты слухов о затяжной депрессии и творческом выгорании Андрей сам решил поделиться деталями о своем здоровье.

"Да, я сейчас лечусь в "Руте" (оздоровительный санаторий – прим. Ред.), и уже чувствую себя хорошо. Диагноза нет, все проблемы связаны с возрастом ", – рассказал продюсер в эфире "Новини.LIVE".

Как отмечает источник, здесь артист проходит процедуры по оздоровлению. В санатории Данилко постоянно выбирает номер 714 – даже оставил тут свой тренажер. 

"Приезжает всегда как домой. Приходит в себя: ежедневный массаж с квантовой терапией, гимнастические упражнения, клизма. В программу входит диета: отказ от белка и соли", – сообщили журналистам сотрудники санатория.

Данилко также подтвердил в беседе с заставшими его врасплох киевскими журналистами, что продолжает проходить лечебный курс в санатории, а его состояние можно назвать и вовсе прекрасным.

До этого в Интернете гуляли слухи о том, что Данилко борется с раком. Некоторые волнительные поклонники Верки Сердючки заявили, что все факты налицо: мол, артист располнел и на некоторое время исчез со "звездных радаров". Масла в огонь подлило и высказывание Никитина о том, что шоумен отпахал десять лет без отпуска.

Егор МАЛКОВ

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