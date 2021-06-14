Певец показал фото, от которого поклонники просто растаяли

Энрике Иглесиас опубликовал милый снимок, где позирует вместе с младшей дочкой Мэри от теннисистки Анны Курниковой. Белокурая малышка с голубыми глазами забавно прикрыла лицо ладошкой и растрогала пользователей.



Поклонники звездной пары наперебой приняли расхваливать девочку, называя ее милой и хорошенькой. Несмотря на то, что у Иглесиаса и Курниковой уже трое детей, нашлись и комментаторы, которые поинтересовались, планируют ли они рождение еще одного ребенка.

Иглесиас не публиковал фото в Инстаграм больше месяца, поэтому свежий кадр произвел настоящий фурор. Засыпали комплиментами и самого певца, назвав его лучшим папой на свете.

Напомним, Курникова и Иглесиас – счастливые родители близнецов Николаса и Люси, а также маленькой Мэри. Пара вместе уже 20 лет. Певец познакомился с русской спортсменкой на съемках клипа.

Ранее Анна показала, как учит девочку разговаривать на русском языке.