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Энрике Иглесиас опубликовал
милый снимок, где позирует вместе с младшей дочкой Мэри от теннисистки Анны
Курниковой. Белокурая малышка с голубыми глазами забавно прикрыла лицо ладошкой
и растрогала пользователей.
Поклонники звездной пары наперебой приняли расхваливать девочку, называя ее милой и хорошенькой. Несмотря на то, что у Иглесиаса и Курниковой уже трое детей, нашлись и комментаторы, которые поинтересовались, планируют ли они рождение еще одного ребенка.
Иглесиас не публиковал фото в Инстаграм больше месяца, поэтому свежий кадр произвел настоящий фурор. Засыпали комплиментами и самого певца, назвав его лучшим папой на свете.
Напомним, Курникова и Иглесиас – счастливые родители близнецов Николаса и Люси, а также маленькой Мэри. Пара вместе уже 20 лет. Певец познакомился с русской спортсменкой на съемках клипа.
Ранее Анна показала, как учит девочку разговаривать на русском языке.
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