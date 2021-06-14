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Певица Анна Калашникова
поведала о встрече с коллегой по цеху Николаем Носковым, который несколько лет
назад перенес инсульт. Она побывала на его концерте в Крыму и рассказала
журналистам подробности о его состоянии.
По словам Калашниковой, стоять на сцене Носков пока не может. Он пел, сидя на стуле. Кроме того, у звезды пока обездвижена одна рука. Певица рассказала, что временами во время концерта Николай "горько плакал".
Однако есть и хорошие новости. Восстановлением здоровья артиста занимаются лучшие врачи, поддерживает жена Марина. И благодаря этому певец медленно, но верно идет на поправку.
Певица назвала Носкова настоящим героем и примером для подражания. Ведь даже в такой сложной ситуации он не опустил руки и продолжает бороться. До сих пор Николай собирает полные залы и зарабатывает деньги для своих близких.
Коллеги всячески поддерживают певца. Так, продюсер Виктор Дробыш помог организовать первый за долгое время концерт. Он состоялся в конце 2020 года и прошел в онлайн-формате.
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