Николай пока не может стоять на сцене

Певица Анна Калашникова поведала о встрече с коллегой по цеху Николаем Носковым, который несколько лет назад перенес инсульт. Она побывала на его концерте в Крыму и рассказала журналистам подробности о его состоянии.



По словам Калашниковой, стоять на сцене Носков пока не может. Он пел, сидя на стуле. Кроме того, у звезды пока обездвижена одна рука. Певица рассказала, что временами во время концерта Николай "горько плакал".

Однако есть и хорошие новости. Восстановлением здоровья артиста занимаются лучшие врачи, поддерживает жена Марина. И благодаря этому певец медленно, но верно идет на поправку.

Певица назвала Носкова настоящим героем и примером для подражания. Ведь даже в такой сложной ситуации он не опустил руки и продолжает бороться. До сих пор Николай собирает полные залы и зарабатывает деньги для своих близких.

Коллеги всячески поддерживают певца. Так, продюсер Виктор Дробыш помог организовать первый за долгое время концерт. Он состоялся в конце 2020 года и прошел в онлайн-формате.