"Не прошло полгода": вдова Гравчевского вывела народ из себя фотографией с вечеринки

"Не прошло полгода": вдова Гравчевского вывела народ из себя фотографией с вечеринки
Борис Грачевский с супругой. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Екатерину Белоцерковскую осудили за девичник во время траура

В эпоху социальных сетей нужно внимательно следить публикуемой информацией, иначе есть риск нарваться на негодование и жесткую критику интернет-пользователей. В этот раз досталось Екатерине Белоцерковской, которая решила поделиться фотографией с девичника.

На свежем снимке вдова Бориса Грачевского запечатлена в компании подруг. Артистка отлично выглядит и широко улыбается. Для вечеринки она выбрала короткое платье с цветочным принтом. 

"Девичник, девичник… Глаза словно вишни", 

– подписала снимок Белоцерковская, намекнув, что весело проводит время в компании подруг. 

Но некоторым пользователям такое поведение вдовы показалось неуместным. В комментариях к публикации язвительно поинтересовались, а не рано ли Белоцерковская начала ходить по вечеринкам, пишет "Пятый канал"

"Не прошло полгода, а любящая жена хоть год придерживается, что значит было лицемерие", 

– пожурили актрису пользователи "Инстаграма". 

Правда, поддерживающих Белоцеркоскую значительно больше. Вдову похвалили за то, что нашла в себе силы жить дальше и улыбаться. 

"Всегда удивляли люди, которые пишут "веселая вдова", "мужа только похоронила, уже веселится" и т.д. Ей что, теперь закрыться дома и никуда не ходить?", "А как еще переживать такое горе? С друзьями, родными. Никто не знает что творится в душе у Кати", 

– написали неравнодушные поклонницы. 

Сама Екатерина никак на подобные обвинения в свой адрес никак не отреагировала. 

Ранее на вдову Грачевского заявили в полицию. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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