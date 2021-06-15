Екатерину Белоцерковскую осудили за девичник во время траура

В эпоху социальных сетей нужно внимательно следить публикуемой информацией, иначе есть риск нарваться на негодование и жесткую критику интернет-пользователей. В этот раз досталось Екатерине Белоцерковской, которая решила поделиться фотографией с девичника.

На свежем снимке вдова Бориса Грачевского запечатлена в компании подруг. Артистка отлично выглядит и широко улыбается. Для вечеринки она выбрала короткое платье с цветочным принтом.

"Девичник, девичник… Глаза словно вишни",

– подписала снимок Белоцерковская, намекнув, что весело проводит время в компании подруг.

Но некоторым пользователям такое поведение вдовы показалось неуместным. В комментариях к публикации язвительно поинтересовались, а не рано ли Белоцерковская начала ходить по вечеринкам, пишет "Пятый канал".

"Не прошло полгода, а любящая жена хоть год придерживается, что значит было лицемерие",

– пожурили актрису пользователи "Инстаграма".

Правда, поддерживающих Белоцеркоскую значительно больше. Вдову похвалили за то, что нашла в себе силы жить дальше и улыбаться.

"Всегда удивляли люди, которые пишут "веселая вдова", "мужа только похоронила, уже веселится" и т.д. Ей что, теперь закрыться дома и никуда не ходить?", "А как еще переживать такое горе? С друзьями, родными. Никто не знает что творится в душе у Кати",

– написали неравнодушные поклонницы.

Сама Екатерина никак на подобные обвинения в свой адрес никак не отреагировала.

Ранее на вдову Грачевского заявили в полицию.