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В эпоху социальных сетей нужно внимательно следить публикуемой информацией, иначе есть риск нарваться на негодование и жесткую критику интернет-пользователей. В этот раз досталось Екатерине Белоцерковской, которая решила поделиться фотографией с девичника.
На свежем снимке вдова Бориса Грачевского запечатлена в компании подруг. Артистка отлично выглядит и широко улыбается. Для вечеринки она выбрала короткое платье с цветочным принтом.
"Девичник, девичник… Глаза словно вишни",
– подписала снимок Белоцерковская, намекнув, что весело проводит время в компании подруг.
Но некоторым пользователям такое поведение вдовы показалось неуместным. В комментариях к публикации язвительно поинтересовались, а не рано ли Белоцерковская начала ходить по вечеринкам, пишет "Пятый канал".
"Не прошло полгода, а любящая жена хоть год придерживается, что значит было лицемерие",
– пожурили актрису пользователи "Инстаграма".
Правда, поддерживающих Белоцеркоскую значительно больше. Вдову похвалили за то, что нашла в себе силы жить дальше и улыбаться.
"Всегда удивляли люди, которые пишут "веселая вдова", "мужа только похоронила, уже веселится" и т.д. Ей что, теперь закрыться дома и никуда не ходить?", "А как еще переживать такое горе? С друзьями, родными. Никто не знает что творится в душе у Кати",
– написали неравнодушные поклонницы.
Сама Екатерина никак на подобные обвинения в свой адрес никак не отреагировала.
Ранее на вдову Грачевского заявили в полицию.
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