Артист показал своим недоброжелателям язык

Накануне Игорь Николаев поделился забавным снимком своей маленькой наследницы Вероники. На снимке девочка и ее подруга Агнесс дурачатся, показывая язык на камеру. Из-за такого, казалось бы, невинного снимка, ребенка затравили. Мол, наследница композитора плохо воспитана, раз позволяет себе такое.

За Веронику тут же заступился любящий отец, который тоже опубликовал снимок с высунутым языком, призвав всех критиков отписаться от него. Остальных же композитор попросил поддержать Веронику флешмобом.

"Тех же из вас, кто считает, что детство должно быть детством, и вообще, что каждый из нас публикует на своей личной страничке то, что считает нужным публиковать, – прошу, пожалуйста, сделайте аналогичное фото с языком, выставьте его у себя, и давайте запустим этот флешмоб",



– призвал артист, добавив, что это станет ответом "всем псевдосвятошам и ханжам".

Артист также приложил фотографии Альберта Эйнштейна и Мика Джаггера, пошутив, что они уже присоединились к флешмобу.

В комментариях многие пользователи и коллеги поддержали Николаева. Кто-то отправлял смайлик с высунутым языком, другие же осудили злостных критиков.

"Детей не надо комментировать, не надо давать какие либо оценки, ведь они – дети, святое для своих родителей, а к святому не прикасаться!", "В мире приспущенных трусов кому то помешал милейший ребенок?"

– недоумевали подписчики.

Ранее Николаев умилил поклонников снимком дочери и рассказал о странных вкусовых предпочтениях своей маленькой наследницы.