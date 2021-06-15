"Кому помешал милейший ребенок?": Николаев ответил на критику в адрес 5-летней дочери

"Кому помешал милейший ребенок?": Николаев ответил на критику в адрес 5-летней дочери
Игорь Николаев. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Артист показал своим недоброжелателям язык

Накануне Игорь Николаев поделился забавным снимком своей маленькой наследницы Вероники. На снимке девочка и ее подруга Агнесс дурачатся, показывая язык на камеру.  Из-за такого, казалось бы, невинного снимка, ребенка затравили. Мол, наследница композитора плохо воспитана, раз позволяет себе такое.

За Веронику тут же заступился любящий отец, который тоже опубликовал снимок с высунутым языком, призвав всех критиков отписаться от него. Остальных же композитор попросил поддержать Веронику флешмобом. 

"Тех же из вас, кто считает, что детство должно быть детством, и вообще, что каждый из нас публикует на своей личной страничке то, что считает нужным публиковать, – прошу, пожалуйста, сделайте аналогичное фото с языком, выставьте его у себя, и давайте запустим этот флешмоб",

– призвал артист, добавив, что это станет ответом "всем псевдосвятошам и ханжам".

Артист также приложил фотографии Альберта Эйнштейна и Мика Джаггера, пошутив, что они уже присоединились к флешмобу.

В комментариях многие пользователи и коллеги поддержали Николаева. Кто-то отправлял смайлик с высунутым языком, другие же осудили злостных критиков. 

"Детей не надо комментировать, не надо давать какие либо оценки, ведь они – дети, святое для своих родителей, а к святому не прикасаться!", "В мире приспущенных трусов кому то помешал милейший ребенок?"

– недоумевали подписчики. 

Ранее Николаев умилил поклонников снимком дочери и рассказал о странных вкусовых предпочтениях своей маленькой наследницы. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость263158
Пожаловаться Ответить
меньше выставляйте на показ своих детей
1
новости партнеров

На Украине предложили отдать Киеву часть акций "Северного потока - 2"

В Незалежной придумали, как страна может заработать на запуске газопровода

Американское СМИ предупредило Путина о ловушке Байдена

Поведение президента США говорит о его коварной стратегии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей