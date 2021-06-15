Каким был Куравлев на съемках "Место встречи изменить нельзя"

Каким был Куравлев на съемках "Место встречи изменить нельзя"
Леонид Куравлев. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Известный актер был прост в общении с коллегами, но не всем нравилось его поведение

Леонид Куравлев известен как исполнитель множества ролей в кино. Сыграл он и в культовом фильме "Место встречи изменить нельзя", воплотив образ вора-рецидивиста по кличке Копченый.

Актер без труда общался с коллегами по съемочной площадке. Однако при этом почти не выпивал и был идеальным семьянином.

Одним это нравилось, другим – совсем наоборот. В частности, Владимир Высоцкий невзлюбил партнера и позволил ка-то колкость в его адрес, что разрушило их отношения.

Исполнитель роли Жеглова, являясь сторонником бурного образа жизни, заметив, что Куравлев сторонится хмельных посиделок, высказался о его "холодной и вялой руке". Тот ничего не ответил, но разговаривать с Высоцким больше не стал.

Они не ссорились, но и не общались. Ни один не стремился к этому. Коллеги считали, что актеры просто не сошлись характерами.

А Владимир Конкин восхищался Леонидом Куравлевым и считал его своим кумиром. О времени совместной работы он говорил как о "лучших воспоминаниях в жизни".

Воплотивший образ Шарапова актер был покорен игрой коллеги. Он не мог понять, как этот "деликатный, тактичный, возвышенный человек" так "быстро перевоплотился в преступника".

За пределами съемочной площадки Конкин и Куравлев часто разводили костры, на которых готовили угощения для всех. Они много беседовали о литературе, являясь ее знатоками. Леонид Вячеславович научил Владимира Алексеевича готовить прекрасный шашлык.

Стоит отметить, что у исполнителей главных ролей в фильме  "Место встречи изменить нельзя" Владимира Конкина и Владимира Высоцкого отношения тоже были далеки от дружественных. Ходили слухи, что воплотивший в картине образ Жеглова актер невзлюбил коллегу, поскольку хотел видеть на его месте другого.

Ранее стало известно, что Леонид Куравлев перестал выходить на связь. И до этого замкнутый актер почти год не отвечал на телефонные звонки друзей, молчит и его дочь.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

На Украине предложили отдать Киеву часть акций "Северного потока - 2"

В Незалежной придумали, как страна может заработать на запуске газопровода

Американское СМИ предупредило Путина о ловушке Байдена

Поведение президента США говорит о его коварной стратегии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей