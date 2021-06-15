Известный актер был прост в общении с коллегами, но не всем нравилось его поведение

Леонид Куравлев известен как исполнитель множества ролей в кино. Сыграл он и в культовом фильме "Место встречи изменить нельзя", воплотив образ вора-рецидивиста по кличке Копченый.

Актер без труда общался с коллегами по съемочной площадке. Однако при этом почти не выпивал и был идеальным семьянином.

Одним это нравилось, другим – совсем наоборот. В частности, Владимир Высоцкий невзлюбил партнера и позволил ка-то колкость в его адрес, что разрушило их отношения.

Исполнитель роли Жеглова, являясь сторонником бурного образа жизни, заметив, что Куравлев сторонится хмельных посиделок, высказался о его "холодной и вялой руке". Тот ничего не ответил, но разговаривать с Высоцким больше не стал.

Они не ссорились, но и не общались. Ни один не стремился к этому. Коллеги считали, что актеры просто не сошлись характерами.

А Владимир Конкин восхищался Леонидом Куравлевым и считал его своим кумиром. О времени совместной работы он говорил как о "лучших воспоминаниях в жизни".

Воплотивший образ Шарапова актер был покорен игрой коллеги. Он не мог понять, как этот "деликатный, тактичный, возвышенный человек" так "быстро перевоплотился в преступника".

За пределами съемочной площадки Конкин и Куравлев часто разводили костры, на которых готовили угощения для всех. Они много беседовали о литературе, являясь ее знатоками. Леонид Вячеславович научил Владимира Алексеевича готовить прекрасный шашлык.

Стоит отметить, что у исполнителей главных ролей в фильме "Место встречи изменить нельзя" Владимира Конкина и Владимира Высоцкого отношения тоже были далеки от дружественных. Ходили слухи, что воплотивший в картине образ Жеглова актер невзлюбил коллегу, поскольку хотел видеть на его месте другого.

Ранее стало известно, что Леонид Куравлев перестал выходить на связь. И до этого замкнутый актер почти год не отвечал на телефонные звонки друзей, молчит и его дочь.