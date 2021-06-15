"Похоронили и забыли": кто на самом деле ухаживает за могилой Джигарханяна

"Похоронили и забыли": кто на самом деле ухаживает за могилой Джигарханяна
Армен Джигарханян. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Родные почти не навещают народного артиста

Виталина Цымбалюк-Романовская почти никогда не отказывается от интервью. Беседуя с журналистами, пианистка часто вспоминает о своих отношениях с Арменом Джигарханяном, которые порой были очень непростыми. Однако все трудности оставались незамеченными, потому что артистка действительно любила своего бывшего супруга. И даже после смерти она остается единственной, кто убирается на могиле всенародного любимца. 

В разговоре с Вадимом Манукяном в специальном проекте РИА ФАН "Давай поговорим" Цымбалюк-Романовская рассказала, что только спустя осознала, в насколько сумасшедшем ритме она жила. Особенно в тот период, когда Армен Борисович перенес инсульт. 

"Было очень тяжело. И выдержать это можно только в том случае, если действительно любишь", 

– подчеркнула пианистка. 

Кажется, что чувства Виталины к Джигарханяну не угасли до сих пор, потому что, по ее словам, она остается единственной, кому не все равно на легендарного актера, которого "похоронили и забыли". Знаменитость предположила, что у родных Армена Борисовича, его коллег по театру просто другие заботы, поэтому они не могут найти время, чтобы приехать и хотя бы просто убраться. 

Но Цымбалюк-Романовская своего возлюбленного не забывает даже сейчас. Не так давно, например, экс-жена убралась на могиле Джигарханяна, не забыв при этом пригласить журналистов, которые снимали каждое ее действие. Но так или иначе, за несколько часов Виталина собрала около 10 пакетов с мусором, вымыла дорожки, крест, а также добавила на погост немного свежей земли. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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