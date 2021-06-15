Неудачи в личной жизни подкосили здоровье всенародной любимицы

Веры Глаголевой не стало в августе 2017 года. На протяжении долгого времени звезда "Бедной Саши" боролась с раком желудка, однако так и не смогла победить коварную болезнь. И хотя с момента смерти именитой актрисы прошло уже несколько лет, близкие уверены, что причина кроется вовсе не в онкологии.

Так, по мнению Акима Салбиева, который близко дружил с Глаголевой, ее погубила неудачно сложившаяся личная жизнь. В документальном фильме "Вера Глаголева. Несломанный свет" режиссер рассказал, что актриса всегда влюблялась в эгоистов, которые любили только себя.

Еще одна причина – тонкая душевная организация Веры Витальевны. Салбиев вспомнил, что на публичных мероприятиях звезда часто чувствовала себя некомфортно и неуютно.

"Она была слишком умна и совершенна, чтобы пиариться за счет чего-то или кого-то. Не лезла со своими бедами и душевными потерями на скоротечные ток-шоу",

– подытожил друг Глаголевой.

Напомним, что актриса дважды была замужем. Перым ее избранником стал Родион Нахапетов, который в итоге бросил звезду одну с двумя детьми, уехав в США.

Спустя время Глаголева вновь вышла замуж. Вторым супругом артистки стал Кирилл Шубский. Роман развивался стремительно, но спустя время появились слухи, что бизнесмен закрутил роман со Светланой Хоркиной, которая даже родила ему ребенку.



