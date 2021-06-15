Скончался заслуженный артист России Петр Деметр

Скончался заслуженный артист России Петр Деметр
Фото: pixabay.com
О трагедии сообщил близкий друг актера

Прославленный советский и российский актер цыганского театра "Ромэн", известный телеведущий программ о культуре цыган Петр Деметр скончался в Москве в возрасте 79 лет. Об этом стало известно сегодня, 15 июня.

Скорбную вестью поделился близкий друг Деметра Николай Тамразов, передает "Эхо Москвы". О причинах смерти не сообщается.

После окончания театральной студии в "Ромэне" Петр стал один из ведущих актеров на родной сцене, где выступал впоследствии все 1960-е и 1970-е годы. Позднее артист создал с любимой супругой творческий дуэт под названием "Роза Джелакаева и Петр Деметр", а затем ушел в эстраду.

Дуэт исполнял цыганские песни, а также записал несколько пластинок на "Мелодии", постоянно выступая на радио и телевидении. В середине 1980-х, уже после смерти жены, Петр стал работать над моноспектаклями и концертами – уже в качестве режиссера. Его известные проекты – "Пушкин и цыгане", "Бенефис", "Дни цыганской культуры в Москве".

На протяжении длительного периода Деметр выступал в качестве автора и ведущего цикла телепрограмм "Под цыганским шатром" на Центральном телевидении СССР.

Ранее "Утро.ру" сообщало о смерти известного украинского танцора Григория Чапкиса, который ушел из жизни в возрасте 91 года в Киеве.


Егор МАЛКОВ

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