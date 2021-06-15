Спортсменка не стала подбирать выражения

Скандал, произошедший в эфире "Матч ТВ" между Ольгой Бузовой и Дмитрием Губерниевым, докатился и до олимпийской чемпионки по лыжам и биатлону Анфисы Резцовой. Комментарий спортсменки получился весьма жестким, потому что она решила не занимать чью-то сторону, а резко высказалась в адрес обоих участников конфликта.

"Они оба неадекватные. С Губерниевым мы не очень общались, он неправильный человек. У него отсутствует мужское начало. А Бузова – чудовище",

- отрезала Резцова в беседе с изданием "Спорт-экспресс", добавив при этом, что телеведущий повел себя не как мужчина.

Поведение спортивного комментатора возмутило и журналиста Вадима Манукяна, который и вовсе предложил уволить Дмитрия. Колумнист уверен, что Бузову пригласили в эфир "Матч ТВ" только ради того, чтобы поднять рейтинги. Вероятно, звезда должна была в очередной раз стать "девочкой для битья", однако артистка искренне пришла поддержать сборную России, поэтому и не ожидала такого хамства в свой адрес.

И хотя телеведущий уже извинился перед оскорбленной звездой, сказав, что он просто процитировал диалог Фрекен Бок и Карлсона, в Сети считают, что наказать Губерниева за его непрофессиональное поведение все-таки нужно.



Так, Манукян посоветовал спортивному журналисту всегда оставаться мужчиной и вести себя в соответствии со статусом телеведущего на главном спортивном канале страны.