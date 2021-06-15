Совсем другие ценности: Зудина рассказала о жизни после ухода Табакова

Совсем другие ценности: Зудина рассказала о жизни после ухода Табакова
Марина Зудина. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Актриса не комплексует из-за того, что одна

Олега Табакова не стало три года назад. После смерти народного артиста многие поговаривали, что теперь Марине Зудиной придется несладко, однако актриса доказала, что слухи так и остались слухами. Но при этом ее жизнь после смерти любимого супруга действительно изменилась. 

Звезда "Содержанок" не скрывает, что стала эгоистичнее, потому что теперь вынуждена заботиться сама особе. 

"Я начала ставить свои интересы на первое место. Я научилась этому последние годы и рада этому качеству. Потому что, когда я оказалась в сложной жизненной ситуации, не все поддержали меня с таким же энтузиазмом, с которым я их поддерживала", 

- поделилась вдова Табакова с "Телепрограммой". 

О новых отношениях актриса тоже не думает, поэтому ей даже неинтересно обсуждать эту тему. Зудина отшучивается, что утолила свой голод в вопросе счастливого брака. Об ухаживаниях и мужчинах звезда не думает и не испытывает никаких комплексов из-за того, что она одна. 

"В моей жизни наступил такой период, когда я живу совсем другими ценностями", 

– отметила знаменитость. 

Говоря о работе, Марина призналась, что ей было очень непросто обрывать связи с коллегами Табакова, с дирекцией театра, поэтому сейчас она старается избегать любой формы зависимости в отношениях, чтобы всегда быть готовой к тому, что в нужный момент того самого человека рядом не окажется. 

Ранее Марина Зудина подтвердила новость о пополнении в семье. Ее сын Павел впервые стал отцом. Софья Синицына родила наследнику Табакова дочку Мию. 

Позже звезда отечественного кино призналась, что узнала о внучке только после ее рождения.

Юлия МИХАЙЛОВА

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