Артистка не захотела мириться с несправедливостью

Анна Семенович высказалась о своем уходе из популярной группы "Блестящие". По словам певицы, она покинула коллектив из-за финансового вопроса. Откровения артистки прозвучали в эфире ютуб-шоу Василия Конова.

Напомним, Семенович перестала быть солисткой "Блестящих" в 2007 году. В составе коллектива Анна выступала на протяжении четырех лет.

Знаменитость призналась – первые три месяца после появления в группе она не получала ни копейки. Это было связано с тем, что певица якобы находилась на испытательном сроке.

Однако потом ситуация не сильно улучшилась.

"В группе я зарабатывала, конечно, смешные деньги", – отметила Семенович.

От бедственного положения артистку спасал роман с обеспеченным мужчиной. Именно благодаря финансовой поддержке избранника Анна жила в нормальных условиях.

Звезда получала около 50 долларов за корпоратив (около 3600 рублей по нынешнему курсу). При этом заказчики платили за организацию концерта 30 тысяч долларов (более двух миллионов рублей).

Оставшиеся деньги уходили в карман продюсеров коллектива. Семенович добавила – другие солистки получали больше нее, хотя все трудились в равных условиях.

Подобная несправедливость заставила Анну задуматься, хочет ли она остаться в группе. Сначала Семенович попыталась поговорить с продюсерами. Она поинтересовалась, возможно ли повышение заработной платы. Получив отрицательный ответ, певица решила уйти из "Блестящих".

Теперь Анна успешно строит сольную карьеру. Так, например, в конце мая знаменитость снимала клип на свою новую песню. Во время съемок произошел неприятный инцидент, окончившийся вызовом полиции.