Журналисту стало жалко певицу

Вот уже второй день общественность обсуждает скандал, который произошел между певицей Ольгой Бузовой и спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым в эфире телеканала "Матч ТВ". По этому поводу высказался журналист Владимир Соловьев.

Напомним, Бузова появилась в студии телеканала "Матч ТВ" в понедельник, 14 июня. Телеведущая хотела поддержать российскую сборную, однако ввязалась в конфликт с Губерниевым. В какой-то момент Дмитрий спросил у Ольги, употребляет ли она по утрам алкоголь. Этот вопрос довел артистку до истерики. Она отказалась общаться с комментатором, указав на то, что он ведет себя по-хамски.

В эфире своего Ютуб-шоу Соловьев прокомментировал скандал с участием коллег по цеху. По мнению Владимира Рудольфовича, исполнительница хита "Мало половин" имеет манию величия. Якобы певица хочет, чтобы все вокруг просили у нее прощения.

Журналист считает, что именно Ольга должна встать на колени перед общественностью – за то, что она столько лет принимала участие в съемках скандального проекта "Дом-2".

Соловьев акцентировал внимание на вопросе Губерниева про коньяк.

"Если верить тому, что когда-то говорил Дмитрий Тарасов [бывший муж Бузовой – прим. ред.], то кажется, что совершенно случайно Дима [Губерниев] врезал по болевой точке", – высказался телеведущий.

Владимиру Рудольфовичу стало жалко артистку. По его словам, такая бурная реакция Ольги указывает на то, что в глубине души она несчастна. Соловьев назвал Бузову одинокой женщиной, мечтающей найти свою любовь, передает "Общественная служба новостей".

Ранее о конфликте Бузовой и Губерниева высказалась олимпийская чемпионка по лыжам и биатлону Анфиса Резцова.