Два неудачных брака и немилость властей: как сложилась судьба звезды фильма "Золушка" Жеймо

Два неудачных брака и немилость властей: как сложилась судьба звезды фильма "Золушка" Жеймо
Кадр из фильма "Золушка"
Актриса пережила немало трудностей

В 1947 году на экраны вышел фильм-сказка "Золушка", главную героиню в котором сыграла Янина Жеймо. Съемки в картине подарили артистке популярность и всенародную любовь. Расскажем, как сложилась далекая от сказочного сценария жизнь кинозвезды.

Первым мужем Жеймо стал актер Андрей Костричкин. Избраннику актриса подарила дочь Янину. Однако семейная жизнь не заладилась, и в 1932 году супруги развелись.

Вторым супругом Янины Болеславовны стал кинорежиссер Иосиф Хейфиц. В браке со сценаристом артистка почувствовала себя по-настоящему счастливой. В семье появился сын Юлий. Казалось бы, ничто не может испортить эту идиллию, однако свои корректировки в планы на будущее внесла война.

Жеймо осталась в блокадном Ленинграде, а Хейфиц отправился на съемки в Ташкент. Кинорежиссер предлагал жене поехать вместе с ним, но та отказалась по причине болезни сестры.

Янина Болеславовна продолжала работать, несмотря на все сложности. В 1942 году она собралась к супругу в Ташкент. По дороге поезд попал под обстрел немцев. Однако кинозвезде удалось выжить – до этого печального инцидента Жеймо пересела в военный эшелон, передает Wday.ru. 

До супруга актрисы дошли слухи, будто она погибла. Поверив этой информации, Хейфиц связался с другой женщиной. Когда артистка узнала об измене мужа, то сразу же ушла от него.

Долгое время Янина Болеславовна не могла прийти в себя после предательства избранника. Ситуацию усугубляли и проблемы с работой – советское правительство не хотело видеть на экране актрису, не обладающую модельной внешностью.

Жеймо вышла замуж в третий раз. Ее супругом стал кинорежиссер Леон Жанно. Артистка покинула Советский Союз и перебралась жить в Польшу. В 1987 году ее не стало. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Над Россией пролился валютный дождь

Экономический кризис, пандемия, и существенное снижение нефтяных доходов не пустили Россию по миру

Американское СМИ предупредило Путина о ловушке Байдена

Поведение президента США говорит о его коварной стратегии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей