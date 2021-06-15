Актриса пережила немало трудностей

В 1947 году на экраны вышел фильм-сказка "Золушка", главную героиню в котором сыграла Янина Жеймо. Съемки в картине подарили артистке популярность и всенародную любовь. Расскажем, как сложилась далекая от сказочного сценария жизнь кинозвезды.

Первым мужем Жеймо стал актер Андрей Костричкин. Избраннику актриса подарила дочь Янину. Однако семейная жизнь не заладилась, и в 1932 году супруги развелись.

Вторым супругом Янины Болеславовны стал кинорежиссер Иосиф Хейфиц. В браке со сценаристом артистка почувствовала себя по-настоящему счастливой. В семье появился сын Юлий. Казалось бы, ничто не может испортить эту идиллию, однако свои корректировки в планы на будущее внесла война.

Жеймо осталась в блокадном Ленинграде, а Хейфиц отправился на съемки в Ташкент. Кинорежиссер предлагал жене поехать вместе с ним, но та отказалась по причине болезни сестры.

Янина Болеславовна продолжала работать, несмотря на все сложности. В 1942 году она собралась к супругу в Ташкент. По дороге поезд попал под обстрел немцев. Однако кинозвезде удалось выжить – до этого печального инцидента Жеймо пересела в военный эшелон, передает Wday.ru.

До супруга актрисы дошли слухи, будто она погибла. Поверив этой информации, Хейфиц связался с другой женщиной. Когда артистка узнала об измене мужа, то сразу же ушла от него.

Долгое время Янина Болеславовна не могла прийти в себя после предательства избранника. Ситуацию усугубляли и проблемы с работой – советское правительство не хотело видеть на экране актрису, не обладающую модельной внешностью.

Жеймо вышла замуж в третий раз. Ее супругом стал кинорежиссер Леон Жанно. Артистка покинула Советский Союз и перебралась жить в Польшу. В 1987 году ее не стало.