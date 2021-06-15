Звезды не стало на 66-м году жизни

Ужасный инцидент случился с электросамокатом в США. От травм, полученных в результате дорожного происшествия с этим средством передвижения, скончалась звезда фильма "Исчезнувшая" Лиза Бейнс.

В начале июня в актрису врезался любитель прокатиться с ветерком, сообщает NBS News. Знаменитость с черепно-мозговой травмой попала в больницу, а мужчина скрылся – его ищут полицейские. Врачи не смогли спасти Бейнс, которой не стало 14 июня.

Как напоминает телеканал "Мир24", Бейнс снялась не только в нашумевшем фильме с Розамунд Пайк, но и в других картинах таких, как "Стрекоза", "Коктейль" и "Писатели свободны".