Поведение олимпийской чемпионки 1994 года возмутило некоторых пользователей Сети

Фигуристка из Украины Оксана Баюл на своей инстаграм-странице язвительно высказалась по поводу участия Татьяны Навки и Алины Загитовой в ледовом шоу "Руслан и Людмила".

Олимпийская чемпионка 1994 года акцентировала внимание на следующем факте – роль Людмилы в постановке достается то Навке, то Загитовой. Украинка поинтересовалась, используют ли российские фигуристки один наряд и одну корону на двоих.

Несколько дней назад Оксана опубликовала два снимка, на которых Татьяна и Алина позируют в похожем образе. Она задалась вопросом – зачем Навка отдает свой головной убор 19-летней спортсменке.

Тогда Загитова не стала молчать и ответила Баюл. Алина призвала украинку не беспокоиться, ведь после шоу она сразу же отдаст корону наставнице.

И вот снова в личном микроблоге Оксаны появилась публикация, посвященная российским фигуристкам.

Баюл в провокационной форме обратилась к Навке.

"Когда тебе отдавала свой костюм, я его не постирала, а ты свои когда Алине даешь покататься, стираешь?" – уточнила она.

Оксана обратила внимание на то, что ситуация с коронавирусом вновь усугубляется. По этой причине головной убор, который Алина и Татьяна передают друг другу, необходимо стерилизовать.

На этот раз ни Навка, ни Загитова не стали отвечать на выпады украинской фигуристки.

Многие интернет-пользователи встали за защиту наших фигуристок.

"Алина корону передаст обратно Татьяне в целости и сохранности, вам же Алина уже ответила, заклинило вас что ли на этой короне?" – прокомментировала одна из подписчиц.

Ранее стало известно о том, что Загитову и Медведеву не взяли в сборную РФ на новый олимпийский сезон.