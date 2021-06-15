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Фигуристка из Украины Оксана Баюл на своей инстаграм-странице язвительно высказалась по поводу участия Татьяны Навки и Алины Загитовой в ледовом шоу "Руслан и Людмила".
Олимпийская чемпионка 1994 года акцентировала внимание на следующем факте – роль Людмилы в постановке достается то Навке, то Загитовой. Украинка поинтересовалась, используют ли российские фигуристки один наряд и одну корону на двоих.
Несколько дней назад Оксана опубликовала два снимка, на которых Татьяна и Алина позируют в похожем образе. Она задалась вопросом – зачем Навка отдает свой головной убор 19-летней спортсменке.
Тогда Загитова не стала молчать и ответила Баюл. Алина призвала украинку не беспокоиться, ведь после шоу она сразу же отдаст корону наставнице.
И вот снова в личном микроблоге Оксаны появилась публикация, посвященная российским фигуристкам.
Баюл в провокационной форме обратилась к Навке.
"Когда тебе отдавала свой костюм, я его не постирала, а ты свои когда Алине даешь покататься, стираешь?" – уточнила она.
Оксана обратила внимание на то, что ситуация с коронавирусом вновь усугубляется. По этой причине головной убор, который Алина и Татьяна передают друг другу, необходимо стерилизовать.
На этот раз ни Навка, ни Загитова не стали отвечать на выпады украинской фигуристки.
Многие интернет-пользователи встали за защиту наших фигуристок.
"Алина корону передаст обратно Татьяне в целости и сохранности, вам же Алина уже ответила, заклинило вас что ли на этой короне?" – прокомментировала одна из подписчиц.
Ранее стало известно о том, что Загитову и Медведеву не взяли в сборную РФ на новый олимпийский сезон.
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