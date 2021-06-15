"Как я осунулся": Розенбаум вышел на связь после слухов о страшной болезни

"Как я осунулся": Розенбаум вышел на связь после слухов о страшной болезни
Александр Розенбаум. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Артист записал обращение к подписчикам

Многочисленные фанаты известного российского барда Александра Розенбаума очень опасаются, что их кумир страдает смертельным недугом. Малейший повод приводит к шумихе и сообщениям о тяжелом состоянии артиста. На этот раз уставший от бесконечных сплетен певец решил лично продемонстрировать, в какой форме он находится.

Поводом к очередным пересудам послужила фотография, которую на своей странице в "Инстаграм" разместила певица и близкая подруга знаменитости Лариса Долина. Артистка позировала вместе с Александром, внешний вид которого некоторым показался болезненным. Некоторые ресурсы растиражировали сообщения о том, что Розенбаум якобы борется с раком мозга.

Мэтр записал целое видеообращение, где предложил подписчикам лично оценить его состояние и внешний вид. Широко улыбающийся, подтянутый и довольный жизнью артист высмеял тех, кто приписывает ему смертельные заболевания.

"Посмотрите, как я осунулся и как мне тяжело! Посмотрите, как я борюсь с раком мозга!" – смеется в камеру пышущий здоровьем певец.

 

 

Александр также передал привет Ларисе и поблагодарил ее за теплые слова. Поклонники были рады видеть артиста в добром здравии и поддержали его в комментариях.

"Здоровья, Мастер! До 120!", "Прекрасно выглядите, Александр Яковлевич!", "Наш любимый Розенбаум", "Здоровья Вам, Александр Яковлевич! И не обращайте внимания!" – пишут поклонники.

Напомним, этой осенью знаменитый бард будет отмечать 70-летний юбилей.

Ольга ФЕДОРОВА

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