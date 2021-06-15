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Многочисленные фанаты известного
российского барда Александра Розенбаума очень опасаются, что их кумир страдает
смертельным недугом. Малейший повод приводит к шумихе и сообщениям о тяжелом
состоянии артиста. На этот раз уставший от бесконечных сплетен певец решил
лично продемонстрировать, в какой форме он находится.
Поводом к очередным пересудам послужила фотография, которую на своей странице в "Инстаграм" разместила певица и близкая подруга знаменитости Лариса Долина. Артистка позировала вместе с Александром, внешний вид которого некоторым показался болезненным. Некоторые ресурсы растиражировали сообщения о том, что Розенбаум якобы борется с раком мозга.
Мэтр записал целое видеообращение, где предложил подписчикам лично оценить его состояние и внешний вид. Широко улыбающийся, подтянутый и довольный жизнью артист высмеял тех, кто приписывает ему смертельные заболевания.
"Посмотрите, как я осунулся и как мне тяжело! Посмотрите, как я борюсь с раком мозга!" – смеется в камеру пышущий здоровьем певец.
Александр также передал привет Ларисе и поблагодарил ее за теплые слова. Поклонники были рады видеть артиста в добром здравии и поддержали его в комментариях.
"Здоровья, Мастер! До 120!", "Прекрасно выглядите, Александр Яковлевич!", "Наш любимый Розенбаум", "Здоровья Вам, Александр Яковлевич! И не обращайте внимания!" – пишут поклонники.
Напомним, этой осенью знаменитый бард будет отмечать 70-летний юбилей.
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