Телеведущий уже высказался о слухах про отстранение

Губерниева временно отстранили от эфиров на "Матч ТВ". Причина кроется в недавнем скандале спортивного комментатора с певицей Ольгой Бузовой.

Напомним, исполнительница хита "Мало половин" появилась в студии телеканала "Матч ТВ" в понедельник, 14 июня. Певица хотела поддержать российскую сборную, однако ввязалась в конфликт с Губерниевым. Дмитрий задал Ольге достаточно провокационный вопрос – выпивает ли она по утрам. Манера его общения довела артистку до истерики. После этого некоторые призвали лишить спортивного комментатора работы.

Наказание не заставило себя долго ждать. Об инциденте высказалась генеральный продюсер телеканала Тина Канделаки. В разделе "сторис" телеведущая сделала соответствующее заявление.

"Дмитрий Губерниев наказан: я приняла решение, что он будет временно отстранен от эфиров на "Матч ТВ" за хамство", – заявила Канделаки.

Тина добавила – Бузова находилась в студии в состоянии алкогольного опьянения, передают "Известия".

Примечательно, что во время ссоры с телеведущим Ольга пыталась доказать – она ни капли не брала в рот после перенесенной операции.

По словам Канделаки, данный факт о пристрастии звезды не имеет отношения к делу. В любом случае Дмитрий вел себя неподобающим образом.

В конце телеведущая отметила – они с артисткой ждут от Губерниева извинений. Любопытно, что вскоре данное сообщение было удалено. Скриншот был опубликован телеграм-каналом "НеМалахов".

Сам Дмитрий опроверг в "Телеграм" информацию о своем отстранении от работы. Комментатор призвал не верить слухам. Команда Канделаки рассказала телеграм-каналу "Только никому", что скрин из "Инстаграма", разлетевшийся по СМИ – фейк.

Ранее Владимир Соловьев высказался о скандале Губерниева и Бузовой.