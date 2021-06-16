Телеведущий не оставил без внимания нашумевший скандал

Второй день не замолкают пересуды вокруг конфликта Ольги Бузовой и Дмитрия Губерниева. Мимо этой новости не смог пройти и Иван Ургант, который во время традиционного обзора последних событий высмеял своего коллегу, который довел артистку до слез в прямом эфире.

Телеведущий напомнил телезрителям о "невероятной" реакции общественности, которая была вызвана новостью о том, это экс-ведущая "Дома-2" сыграет на сцене МХАТа.

"Ольга умеет удивлять не только на сцене, но и помогает другим удивлять",

– продолжил Иван.

Сканал, который произошел в эфире "Матч ТВ", ведущий "Вечернего Урганта" посчитал "неприятной ситуацией". И, похоже, что в этот раз шоумен решил встать на сторону обиженной Бузовой.

Ургант отметил, что посмотрел интервью спортивного комментатора и восходящей театральной звезды полностью, и у него появился один вопрос к Губерниеву.

"Могу сказать одно: задавая интересные и яркие вопросы в своих интервью, Дмитрий забывает задать главный вопрос своему стилисту",

– подколол журналиста Ургант.

Ранее случившееся прокомментировал известный колумнист Вадим Манукян. Журналист уверен, что поведение Губерниева точно нельзя назвать соответствующим его статусу телеведущего на главном спортивном канале страны. Он также предложил отстранить комментатора от работы.

Впрочем, слухи об увольнении Дмитрия тоже появились накануне. Позже телеведущий сам прояснил ситуацию.