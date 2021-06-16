Примадонна доверила своей подруге самое сокровенное

В начале нулевых Лолита была звездой собственного шоу, в эфире которого открыто обсуждались проблемы личной жизни. Звезды приходили именно к Милявской, чтобы сделать признания, рассказать о проблемах. Однажды за помощью к исполнительнице хита "На Титанике" обратились и Алла Пугачева и Филипп Киркоров.

Тогда они еще были женаты, но уже приняли решение развестись. Рассказать публике о расставании артисты доверили именно Лолите.

В эфире ютуб-канала "Нежный редактор" звезда призналась, что стала эдаким доверенным лицом для Примадонны и поп-короля.

"Тогда еще никто не знал. Позвонили вечером, каждый отдельно со словами: "Можешь это сделать очень тактично, потому что не хотим, чтобы это обросло желтухой",

– вспомнила певица.

А вот о трудностях в своей личной жизни Лолите говорить было очень непросто. Несмотря на репутацию артистки без комплексов, она не смогла лично сказать своему четвертому мужу Александру Зарубину о неверности и желании развестись.

Тогда Милявская решила, что сделает это в эфире Первого канала. К ее большому сожалению, тот выпуск так и не отсняли, пишет телеканал "360".

"Гости были заявлены на другую тему. Я проплакала часть передачи",

– призналась Лолита.

В итоге просуществовало шоу недолго, потому что знаменитость принимала чужие проблемы слишком близко к сердцу. В итоге у нее начались проблемы со здоровьем, из-за чего она была вынуждена уйти.

Ранее похудевшая Лолита похвасталась точеной фигурой.