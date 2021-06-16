"Позвонила вечером": почему Лолита первой узнала о разводе Пугачевой и Киркорова

"Позвонила вечером": почему Лолита первой узнала о разводе Пугачевой и Киркорова
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Примадонна доверила своей подруге самое сокровенное

В начале нулевых Лолита была звездой собственного шоу, в эфире которого открыто обсуждались проблемы личной жизни. Звезды приходили именно к Милявской, чтобы сделать признания, рассказать о проблемах. Однажды за помощью к исполнительнице хита "На Титанике" обратились и Алла Пугачева и Филипп Киркоров. 

Тогда они еще были женаты, но уже приняли решение развестись. Рассказать публике о расставании артисты доверили именно Лолите. 

В эфире ютуб-канала "Нежный редактор" звезда призналась, что стала эдаким доверенным лицом для Примадонны и поп-короля. 

"Тогда еще никто не знал. Позвонили вечером, каждый отдельно со словами: "Можешь это сделать очень тактично, потому что не хотим, чтобы это обросло желтухой", 

– вспомнила певица. 

А вот о трудностях в своей личной жизни Лолите говорить было очень непросто. Несмотря на репутацию артистки без комплексов, она не смогла лично сказать своему четвертому мужу Александру Зарубину о неверности и желании развестись. 

Тогда Милявская решила, что сделает это в эфире Первого канала. К ее большому сожалению, тот выпуск так и не отсняли, пишет телеканал "360"

"Гости были заявлены на другую тему. Я проплакала часть передачи", 

– призналась Лолита. 

В итоге просуществовало шоу недолго, потому что знаменитость принимала чужие проблемы слишком близко к сердцу. В итоге у нее начались проблемы со здоровьем, из-за чего она была вынуждена уйти. 

Ранее похудевшая Лолита похвасталась точеной фигурой. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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