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Петр Красилов и Ирина Шебеко считались едва ли не самой красивой парой российского кинематографа. Казалось, что все было хорошо: подрастала дочка, артисты любили друг друга. Слухи о сложности в отношениях поползли после того, как супруги решили пожить на две страны. И если какое-то время Ирина и Петр говорили, что у них все хорошо, то теперь все-таки появилась информация, что пара развелась.
Расстались актеры совсем недавно. До этого они всячески старались наладить отношения и сохранить брак, но попытки не увенчались успехом. При этом до этого Красилов яростно пытался доказать, что отношения на расстоянии точно не разрушат его брак с актрисой.
"Все же приняли решение расстаться",
– подытожил источник StarHit.
Ирина, кстати, продолжает жить в США, куда уехала несколько лет назад, чтобы освоить искусство фотографии. Вместе с ней в Штаты переехала и дочь Александра. Звезда киноленты "Сестренка" много путешествует по миру, устраивает фотосессии, а иногда и сама принимает в них участие в качестве модели.
Может, причиной разлада стал тот факт, что после смерти актер из "Бедной Насти" стал чаще общаться со своей бывшей женой Натальей Селивановой и уделять много времени их общему сыну Ване.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, что стало со звездами сериала "Не родись красивой".
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