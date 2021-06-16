СМИ узнали подробности развода Петра Красилова

СМИ узнали подробности развода Петра Красилова
Петр Красилов. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Пара не смогла спасти отношения

Петр Красилов и Ирина Шебеко считались едва ли не самой красивой парой российского кинематографа. Казалось, что все было хорошо: подрастала дочка, артисты любили друг друга. Слухи о сложности в отношениях поползли после того, как супруги решили пожить на две страны. И если какое-то время Ирина и Петр говорили, что у них все хорошо, то теперь все-таки появилась информация, что пара развелась. 

Расстались актеры совсем недавно. До этого они всячески старались наладить отношения и сохранить брак, но попытки не увенчались успехом. При этом до этого Красилов яростно пытался доказать, что отношения на расстоянии точно не разрушат его брак с актрисой. 

"Все же приняли решение расстаться",

подытожил источник StarHit. 

Ирина, кстати, продолжает жить в США, куда уехала несколько лет назад, чтобы освоить искусство фотографии. Вместе с ней в Штаты переехала и дочь Александра. Звезда киноленты "Сестренка" много путешествует по миру, устраивает фотосессии, а иногда и сама принимает в них участие в качестве модели. 

Может, причиной разлада стал тот факт, что после смерти актер из "Бедной Насти" стал чаще общаться со своей бывшей женой Натальей Селивановой и уделять много времени их общему сыну Ване. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что стало со звездами сериала "Не родись красивой". 

Юлия МИХАЙЛОВА

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