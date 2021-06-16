"Мечется на вокзале": мужа Скабеевой заметили в Женеве

"Мечется на вокзале": мужа Скабеевой заметили в Женеве
Ольга Скабеева. Кадр youtube.com
Известный журналист не мог пропустить главное мероприятие года

Главной темой 16 июня, а возможно и всего 2021-го стала предстоящая встреча российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом. Государственные деятели, журналисты, а также простой народ со всего мира пристально следят за развитием событий. Так, внимательные россияне заметили, что в ставший на день центром мировой политики город – Женеву уже прибыл известный телеведущий Евгений Попов.

Мужа Ольги Скабеевой застукали неподалеку от женевского вокзала. Бдительный папарацци-любитель сфотографировал журналиста, двигавшегося в направлении одного из швейцарских кафе.

"Мечется на вокзале в поисках еды", – подписал снимок очевидец.

Евгений Попов выбрал повседневный наряд. Муж Скабеевой облачился в удобные джинсы, серую футболку и кроссовки. Судя по всему, снимок был сделан ранним утром. Немного сутулая походка Попова может косвенно свидетельствовать о том, что журналист пока не совсем проснулся и планирует пополнить энергетический баланс в кафетерии.

Фотографию знаменитого телеведущего популярной политической передачи "60 минут" разместили авторы телеграмм-канала "НеМалахов".

Напомним, двухсторонний саммит российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом состоится в одной из гостиниц Женевы. Внимание всего мира приковано к этому событию. Видные государственные деятели вовсю комментируют происходящее. Так, бывший госсекретарь США Майк Помпео очень расстроился из-за того, что Байден проявил слабость перед Путиным еще до начала саммита.

Ольга ФЕДОРОВА

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