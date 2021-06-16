Потасовка произошла за кулисами шоу Андрея Малахова

Анастасия Макеева и Светлана Малькова продолжают выяснять отношения. И если до этого бывшая и нынешняя жены Романа обменивались любезностями в социальных сетях, то теперь конфликт перешел на новый уровень.

Женщины встретились за кулисами шоу "Прямой эфир". И, по словам Мальковой, между ними произошла драка. На странице художницы появился пост, в котором она рассказала о случившемся.

Макеева подкараулила Светлану у кабинета, в котором она подписывала необходимые документы на съемок. Когда брошенная с 4 детьми женщина вышла, актриса тут же начала ее снимать на свой телефон, параллельно оскорбляя и не давая пройти.

По мнению Мальковой, звезда отечественного кинематографа намеренно пыталась ее спровоцировать. При этом Анастасию сопровождал ее помощник, который будто бы только и ждал, когда Светлана выйдет из себя.

"Мне ничего не оставалось как выкинуть ее телефон и толкнуть, как утверждает Макеева я ее ударила, в тот момент я уже не помню ударила я или нет ее, как она утверждает все есть на видео, после этого Макеева налетела на меня два раза, ударила по голове",

– пожаловалась Малькова своим подписчикам.

По мнению женщины, бывший супруг и Макеева задумали это, чтобы ее не выпустили из страны и забрали детей. Напомним, что Светлана живет в Словении, а в Москву прилетела ради съемок.

В итоге Мальковой пришлось писать заявление на свою обидчицу. Да и сдаваться просто так она не намерена. Она намерена создать петицию, чтобы Макееву перестали снимать и полностью убрали с экранов. "Это позор страны! Позор телевидения!" – возмущается блондинка.

Сама актриса никак случившееся не комментирует. Однако под публикацией, сделанной Светланой, ясно, что большая часть россиян явно не на стороне звезды сериала "И все-таки я люблю".

Ранее актрисе предсказали тяжелую судьбу. Даже свадьба Макеевой с Романом Мальковым сопровождалось дурными приметами.