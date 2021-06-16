В конце своего пути звезда "12 стульев" находился почти в полной изоляции

Зрители до сих пор помнят Сергея Филиппова, который хоть и чаще всего играл эпизодические роли, порой своим талантом и харизмой затмевал даже самых именитых актеров.

Родился Сергей Николаевич в 1912 году в семье рабочих. В школе мальчик был хулиганом, учился плохо. В итоге после очередной шалости уроки сорваны были во всей школе. Тогда-то Филиппову и указали на дверь, поэтому он так и не получил среднего образования.

Тогда будущий актер начал активно работать. Сначала была пекарня, затем Сергей Николаевич попробовал быть плотником и даже простым разнорабочим. Все изменилось, когда он оказался в балетной студии. Именно это событие изменило жизнь артиста.

Всего за 2 месяца занятий Филиппов выбился в ряды лучших учеников балетной школы. В итоге в 1929 году он отправился покорять столицу, но опоздал на экзамены в балетное училище при Большом театре.

Тогда актер решил отравиться в Ленинград, но и тут он не успел. В итоге жизнь привела всенародного любимца в эстрадно-цирковой техникум, где он проучился до 1933 года. После Филиппова приняли в труппу Театра оперы и балета, но связать свою жизнь с танцем артист не смог. На сцену он вышел всего 4 раза. Затем у Сергея Николаевича случился сердечный приступ, из-за которого с балетом пришлось завязать.

Но прощаться с эстрадой Филиппов был не намерен, поэтому продолжил танцевать, играть в театре, но по-настоящему известным его сделало кино. Популярность пришла к нему после выхода картины "Новые похождения Швейка", а оглушительный успех нагрянул, когда зрители увидели фильмы "Карнавальная ночь", "Девушка без адреса", "Улица полна неожиданностей".

Но, как это часто бывает, поклонники стали считать, что Филиппов на экране и Филиппов в реальной жизни – один и тот же человек. Такой же недалекий, немного хамоватый, но обаятельный. В итоге это нередко становилось причиной конфликтов и даже драк. После одной из них Сергей Николаевич встретил любовь всей своей жизни – Антонину Голубеву, с которой прожил в гражданском браке много лет.

Возможно, именно это сделало актера заложником образа. Артист всегда мечтал о больших ролях, а в 1970 наконец ее получил, сыграв Ипполита Матвеевича Воробьянинова в экранизации "12 стульев". После этого карьера Филиппова вновь пошла в гору и пополнилась такими картинами, как "Иван Васильевич меняет профессию", "Веселое сновидение, или Смех и слезы", "Собачье сердце".

В 1989 году ушла из жизни его гражданская супруга. Актер остался совсем один и окончательно закрылся от внешнего мира. Денег у него почти не было, иногда не хватало даже на еду. Даже в больницу всенародного любимца забрали в тапочках и рваной рубашке.

Скончался Филиппов в 1990 году. Тогда до него никому не было дела. Даже сын, который был за границей, узнал о смерти отца лишь спустя несколько месяцев.