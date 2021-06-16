Родитель покойной артистки предупредил телеведущего

Жанны Фриске не стало 6 лет назад. Долгое время певица боролась с опухолью головного мозга, но в 2015 болезнь все-таки победила. У экс-солистки "Блестящих" остался сын Платон, которого она родила от Дмитрия Шепелева, с которым долгое время жила в гражданском браке. Сейчас мальчик живет с отцом, который не дает наследнику видеться с бабушкой и дедушкой. Однако Владимир Фриске уверен, что рано или поздно телеведущий ответит за это.

Разговор об отношениях с Шепелявым дался отцу артистки непросто. Особенно тяжело Фриске было говорить о том, что никаких изменений в вопросе получения опеки над Платоном пока нет.

"Он просто хочет нам сделать плохо. Хотя это наш ребенок… Это дочкин ребенок. Он просто дохамит до того, что у меня, не знаю, нервы сдадут, и он очень пожалеет",

– отметил Владимир Борисович в беседе с РИА ФАН.

К слову, годовщину смерти родные Жанны отметили в кругу самых близких. Помянуть артистку приехали друзья, знакомые и даже соседи.

А вот Шепелев, кстати, никак не почтил память матери своего первого ребенка. Напротив, в социальных сетях телеведущего в этот день появился архивный снимок с отдыха со своей второй избранницей. И ни слова о Жанне, пишет "Экспресс газета". В итоге в комментариях поклонники напомнили мужчине о важной дате, но никакой реакции так и не последовало.

Ранее стало известно, что Шепелев выиграл у родителей Фриске суд за квартиру певицы.



