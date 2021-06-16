Знаменитости не стало на 94-м году жизни

В культурной сфере произошло большое несчастье. Этот мир покинула заслуженная артистка России Нина Нехлопоченко. Любимица советских и российских телезрителей дожила до почтенного возраста – ее жизнь оборвалась в 93 года.



Знаменитости не стало накануне, 15 июня. Трагическое событие произошло в российской столице. Печальными вестями поделилась пресс-служба Театра имени Вахтангова. Этому культурному заведению Нина Аполлоновна отдала большую часть жизни.

Коллектив театра выразил свои соболезнования по поводу ухода выдающейся актрисы. Нехлопоченко почти семь десятилетий выступала на сцене вместе с другими именитыми артистами.

Нина Аполлоновна была очень душевным человеком, к которому с теплотой относились коллеги по сцене. Ее смерть стала большой утратой для коллектива театра.

Артистка появилась на свет в 1928-м году в Одессе. Нехлопоченко начала познавать актерское мастерство в театральном училище в Красноярске. На том же курсе тогда обучался будущая легенда советского кинематографа Иннокентий Смоктуновский. Телезрителям покойная актриса запомнилась блистательными ролями в кинолентах "Принцесса Турандот", "За двумя зайцами" и другими работами.

Вчера также стало известно о смерти известной артистки после столкновения с электросамокатом. Трагедия произошла в Соединенных Штатах Америки.