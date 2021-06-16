Роману Цурцумия было 79 лет

Коронавирусная инфекция унесла еще одну жизнь. Не стало оператора и режиссера Романа Цурцумия. Он ушел на 80-м году жизни.

О смерти искусствоведа сообщил кинокритик Андрей Плахов на своей странице в "Фейсбуке". О дате и месте прощания информации нет.

Цурцумия родился 5 апреля 1942 года в Грузии. После окончания операторского факультета ВГИКа работал в том числе и режиссером. Например, он снял киноленты "Официант с золотым подносом", "Опора земли", "Бог в России".



В качестве оператора-постановщика трудился при создании фильмов "Красное и черное", "Похищение луны".

Также читал курс лекций "Форма и стиль" на режиссерском факультете ВГИКа, а спустя время вышла его книга с одноименным названием.

"Глубокие соболезнования близким покойного, особенно Марине Цурцумия, которая очень любила папу и пошла по его стопам потомственного кинематографиста",

– закончил Плахов.

Коллеги, ученики и близкие также выразили свои соболезнования семье Романа Северьяновича.