Курс рубля
- Путин обеспечил России санкционную неуязвимость перед встречей с Байденом - СМИ
- Впервые с июля 2020 года: курс доллара упал ниже 72 рублей
- ФНБ без доллара: что делать с валютными накоплениями
Коронавирусная инфекция унесла еще одну жизнь. Не стало оператора и режиссера Романа Цурцумия. Он ушел на 80-м году жизни.
О смерти искусствоведа сообщил кинокритик Андрей Плахов на своей странице в "Фейсбуке". О дате и месте прощания информации нет.
Цурцумия родился 5 апреля 1942 года в Грузии. После окончания операторского факультета ВГИКа работал в том числе и режиссером. Например, он снял киноленты "Официант с золотым подносом", "Опора земли", "Бог в России".
В качестве оператора-постановщика трудился при создании фильмов "Красное и черное", "Похищение луны".
Также читал курс лекций "Форма и стиль" на режиссерском факультете ВГИКа, а спустя время вышла его книга с одноименным названием.
"Глубокие соболезнования близким покойного, особенно Марине Цурцумия, которая очень любила папу и пошла по его стопам потомственного кинематографиста",
– закончил Плахов.
Коллеги, ученики и близкие также выразили свои соболезнования семье Романа Северьяновича.
Экономический кризис, пандемия, и существенное снижение нефтяных доходов не пустили Россию по миру
Поведение президента США говорит о его коварной стратегии