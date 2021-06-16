Известный режиссер умер от коронавируса

Известный режиссер умер от коронавируса
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Роману Цурцумия было 79 лет

Коронавирусная инфекция унесла еще одну жизнь. Не стало оператора и режиссера Романа Цурцумия. Он ушел на 80-м году жизни. 

О смерти искусствоведа сообщил кинокритик Андрей Плахов на своей странице в "Фейсбуке". О дате и месте прощания информации нет. 

Цурцумия родился 5 апреля 1942 года в Грузии. После окончания операторского факультета ВГИКа работал в том числе и режиссером. Например, он снял киноленты "Официант с золотым подносом", "Опора земли", "Бог в России". 

В качестве оператора-постановщика трудился при создании фильмов "Красное и черное", "Похищение луны". 

Также читал курс лекций "Форма и стиль" на режиссерском факультете ВГИКа, а спустя время вышла его книга с одноименным названием. 

"Глубокие соболезнования близким покойного, особенно Марине Цурцумия, которая очень любила папу и пошла по его стопам потомственного кинематографиста", 

– закончил Плахов. 

Коллеги, ученики и близкие также выразили свои соболезнования семье Романа Северьяновича. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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