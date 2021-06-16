После удара целые сутки артист лежал один

Это сейчас Николай Носков дает концерты. Один прошел 12 июня, следующий будет через два дня. А четыре года назад у певца был самый жуткий день в жизни, о чем напомнили в прессе.

В 2017-м у артиста случился инсульт. Причем в тот момент немолодой мужчина находился почти в полном одиночестве на даче. После удара он сутки лежал без помощи.

Он пытался жестом позвать работника, но тот принял движение руки как отмашку от него и лишь через день позвонил жене исполнителя и рассказал, что тот не вышел из дома.

Скорая забрала артиста уже в бессознательном состоянии. В больнице у него нашли тромб в шейном отделе позвоночника.

В таком состоянии помощь нужно оказывать сразу, тогда болезнь пройдет легче и реабилитация будет успешнее. Однако С Носковым все было по-другому, из-за чего медики считали, что хорошего ждать не приходится.

Жена вспомнила, что перед тем, как все это произошло, исполнитель переволновался, так как сорвались его гастроли. И, когда нервничал, предпочитал одиночество, вот и уехал на дачу, отметила она.

Именно супруга поддержала артиста и помогла ему вернуться в привычную жизнь и на сцену. Тогда упавший духом, теперь он в свои 65 лет бодр и полон творческих планов. Реабилитация продолжается.

Хотя парализована одна половина тела, певец ходит с костылем и уже сносно говорит. Он поет без фонограммы, но сидя и иногда дуэтом с молодым коллегой.

Концерты проходят успешно, исполнитель нескольких хитов по-прежнему любим публикой. Уже записал новую песню. Пока же отдыхает в Крыму и там же радует поклонников выступлениями.

Накануне о о состоянии Николая Носкова после инсульта рассказала певица Анна Калашникова. Она побывала на одном из его концертов у Черного моря.

Первое же выступление артиста после тяжелой болезни довело зрителей до слез. У многих создалось ощущение, будто не оправившегося после недуга певца затащили на сцену.

