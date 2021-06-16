Персонаж, прославивший актера, испортил его жизнь

Александра Демьяненко знал каждый. Лучший друг актера, Олег Белов, даже шутил, что если сравнить исполнителя роли Шурика и Юрия Гагарина по популярности, то победу одержит точно не космонавт. Однако любимец публики искренне ненавидел персонажа, который сделал его всесоюзно известным.

По сей день актера ассоциируют с тем забавным студентом в очках, который постоянно оказывается в нелепых ситуациях. Вряд ли кто-то сразу вспомнит киноленты "Зеленый фургон" или "Лиха беда начало". Но Демьяненко не раз говорил друзьям, что злополучный Шурик разрушил его жизнь. Все дело в том, что любое появление актера на публике вызывало бешеный ажиотаж: люди дергали его за руки, совали под нос какие-то бумажки, требовали автограф, мужчины же частенько пытались затащить артиста в кабак.

"Саша в ужасе убегал, старался пореже появляться на публике. Говорил нам: "Это каторга, каторга! Они же мне не просто в душу лезут, а в самые печенки! Я не хочу так жить!" Мы чувствовали, что он искренне мучается",

– вспоминала жена Леонида Гайдая Нина Гребешкова.

Однако работой Демьяненко действительно горел. На съемках "Кавказской пленницы" он даже отказался от каскадеров, самостоятельно выполняя все трюки. Однажды ему даже пришлось висеть вниз головой в спальном мешке, который был привязан к дереву. В один момент ветка не выдержала, а актер полетел вниз. К счастью, съемочная группа быстро среагировала, Демьяненко успели вытащить.

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