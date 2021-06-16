Домогарова возмутило отсутствие поощрения за спектакль с его участием

Домогарова возмутило отсутствие поощрения за спектакль с его участием
Фото: Dmitry Konstantinov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Артиста поддержали преданные поклонники

Александра Домогарова возмутил тот факт, что театральные критики никак не отреагировали на спектакль с его участием "Ричард III". Об этом актер написал на личной странице в "Инстаграм".

Домогаров опубликовал фотографию, сделанную во время его выступления на сцене.

"Даже "Разочарования сезона" и то нас не удостоили, – с сожалением отметил артист.

По словам Александра Юрьевича, в начале лета "Театрал" предложил экспертам выделить главные направления сезона. Среди номинаций – "Удачи", "Разочарования" и "Тенденции".

Честь оценить постановки выпала театральному критику Павлу Рудневу. Он выделил актерскую игру таких артистов, как Евгений Миронов и Чулпан Хаматова ("Горбачев"), Евгений Цыганов ("Моцарт "Дон Жуан"), Никита Кукушкин ("Человек без имени").

При этом Руднев никого не номинировал на звание "Разочарование сезона". Эксперт объяснил – пандемия COVID-19 и так внесла свои коррективы в театральную область, поэтому никаких претензий к артистам нет.

Домогаров объяснил свою позицию. Звезда картины "Бандитский Петербург" заявила – есть артисты, которых признает общественность. Также есть те, о ком редко говорят и кого редко приглашают на различные мероприятия.

Поклонники Александра Юрьевича поспешили поддержать его. Они отметили, что особая ценность кроется в реакции зрителей на спектакль, а не во мнении критиков.

"Мало ли, что там решили какие-то эксперты! Зрительская любовь, аншлаги и аплодисменты говорят сами за себя!" – прокомментировал подписчик.

Ранее появилась информация о том, что Домогаров собрался жениться в четвертый раз. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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