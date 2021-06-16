Родитель певицы заявил, что бережет квартиру, ставшую "яблоком раздора", для внука

Отец покойной артистки Жанны Фриске Владимир Борисович прокомментировал информацию о том, что он якобы проиграл в суде бывшему избраннику дочери Дмитрию Шепелеву.

Напомним, ранее Шепелев захотел продать 1/3 доли в квартире Фриске. Однако родители артистки высказались против совершения сделки. Они намерены сохранить жилище в таком виде, каким оно было при жизни звездной дочери.

В начале июня поползли слухи, будто суд встал на сторону телеведущего и разрешил ему избавиться от доли в столичной квартире. В интервью "Собеседнику" Владимир Борисович сообщил – его удивляют подобные новости.

По словам отца певицы, они с супругой изначально не собирались продавать апартаменты. Мужчина заявил – представители Дмитрия всячески пытаются склонить его к отказу от оставшейся доли в квартире. Также они предлагают продать жилье, после чего поделить деньги.

Владимир Борисович продолжает стоять на своем. Родитель исполнительницы хита "А на море белый песок" хочет, чтобы недвижимость досталась его внуку Платону.

"Мы могли бы давно продать или сдать свою долю, но эти 2/3 доли в квартире Жанны принадлежат Платону", – отметил он.

Фриске акцентировал внимание на слухах, будто всю свою жизнь он существует за счет дочери. Мужчина заверил – это не так. Владимир Борисович владеет небольшим бизнесом в Дубае, который приносит ему доход.

Ранее стало известно о том, что на продаже квартиры Фриске Шепелев может получить порядка восьми миллионов рублей.