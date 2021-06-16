После случившегося актриса окончательно разочаровалась в мужчинах

В 2015 году Елена Проклова развелась с мужем – бизнесменом Андреем Тришиным. Супруги прожили вместе около 30 лет. Однако мало кто знает о том, что за 15 лет до официального расставания их брак висел на волоске.

Пара сыграла свадьбу в 1984 году. За плечами у артистки тогда было два неудачных брака. Прокловой казалось, что она наконец-то встретила того единственного, с кем она будет до самой старости. Но в какой-то момент все мечты о светлом совместном будущем разбились вдребезги.

В интервью изданию "7 дней" актриса призналась – однажды Тришин заявил: "Лена, извини, я влюбился в 15-летнюю девочку". Сердце бизнесмена завоевала дочь соседей. Спустя некоторое время девочка вместе с родителями переехала в Канаду.

Предательство супруга сильно подкосило кинозвезду. Тогда она окончательно разочаровалась в мужчинах. Со временем артистка поняла – нет ничего лучше одиночества.

"Лучше быть одной, чем постоянно пробовать и получать вот такие удары судьбы", – заявила Проклова.

По словам Елены Игоревны, за всю свою жизнь она пережила большое количество ярких романов. Но у них всех был печальный конец – либо предательство, либо разочарование. Актриса считает, что причина ее неудач в личной жизни связана с чрезмерной идеализацией представителей сильного пола.

Ранее стало известно о том, что дочь Андрея Миронова Мария Голубкина поддержала Проклову после скандала, вызванного откровениями о домогательствах.