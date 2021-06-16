У внучки Гурченко пропала часть семейного архива стоимостью пять миллионов

У внучки Гурченко пропала часть семейного архива стоимостью пять миллионов
Людмила Гурченко. Фото: Igor Gnevashev/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Девушка написала заявление в полицию

Внучка Людмилы Гурченко, Елена Королева, заявила о пропаже семейной реликвии. Речь идет о 20 видеокассетах с редкими кадрами звезды кинокартины "Любовь и голуби".

Около трех месяцев Королева работала над книгой, в основу которой легли факты из ценного видеоархива. Как-то раз Елене позвонила незнакомая женщина. Она представилась работницей одного из телеканалов. Незнакомка сообщила, что готовится передача, посвященная памяти Людмилы Марковны, и попросила поделиться информацией.

В ходе разговора родственница артистки обмолвилась о том, что у нее дома хранится семейная реликвия – 86 кассет о жизни Гурченко. Услышав про архив, представительница СМИ начала выпрашивать неизданные материалы.

По доброте душевной Королева согласилась поделиться видеозаписями. Внучка кинозвезды на время отдала все имеющиеся у нее кассеты, передает "Комсомольская Правда".

Когда пришло время забирать архив, Елена не досчиталась 20 носителей информации.

"А в ответ на мою претензию та самая дама резко заявила: "Сколько дали – столько и возвращаем, до свидания!", – рассказала она.

В итоге Елена обратилась в полицию. Женщина предоставила стражам правопорядка все доказательства: личную переписку с той женщиной, а также опись семейного архива. Королева намерена добиться не только возвращения кассет, но и компенсации морального вреда.

Примечательно, что ущерб оценивается примерно в пять миллионов рублей.

Ранее стало известно о том, что Прохор Шаляпин случайно нашел на даче Гурченко драгоценное кольцо. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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