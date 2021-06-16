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На личной инстаграм-странице Лера Кудрявцева поделилась шокирующей историей, которая произошла с ней пару дней назад.
Телеведущая сообщила – 14 июня ее близкому человеку стало плохо. Симптомы указывали на инсульт. Кудрявцева начала звонить в скорую. Телезвезда планировала воспользоваться платной услугой, так как надеялась на оперативность. Диспетчеры заявили – медики прибудут через полтора часа.
Параллельно на дом вызвали бесплатную скорую. Однако по истечении трех часов никто так и не приехал.
Звезда шоу "Секрет на миллион" призналась – у нее началась истерика. В слезах знаменитость вновь стала звонить в диспетчерскую службу. В ответ Кудрявцева услышала хладнокровное "Ничем не можем помочь, машин нет".
Звезда на эмоциях пыталась объяснить, что ее родной человек умирает. Но диспетчеры просто повесили трубку, перед этим накричав на Леру. В итоге только спустя три с половиной часа к дому подъехала сначала платная скорая, а следом – городская.
Кудрявцева добавила – к счастью, ее близкий человек выжил. На данный момент он находится в реанимации.
Телеведущая до сих пор пребывает в шоке от случившегося. Она задалась вопросом – неужели в России нет необходимых ресурсов, которые обеспечат своевременное оказание первой помощи.
В комментариях Леру поддержала Лариса Гузеева.
"А как не нахамить самой Кудрявцевой, которая умоляет и воет от страха и бессилия в трубку!" – высказалась звезда проекта "Давай поженимся!".
В конце Гузеева назвала диспетчеров "тварями".
Ранее стало известно, что Кудрявцева расплакалась на съемках шоу "Звезды сошлись".
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