Звезда шоу "Секрет на миллион" до сих пор пребывает в шоке после произошедшего

На личной инстаграм-странице Лера Кудрявцева поделилась шокирующей историей, которая произошла с ней пару дней назад.

Телеведущая сообщила – 14 июня ее близкому человеку стало плохо. Симптомы указывали на инсульт. Кудрявцева начала звонить в скорую. Телезвезда планировала воспользоваться платной услугой, так как надеялась на оперативность. Диспетчеры заявили – медики прибудут через полтора часа.

Параллельно на дом вызвали бесплатную скорую. Однако по истечении трех часов никто так и не приехал.

Звезда шоу "Секрет на миллион" призналась – у нее началась истерика. В слезах знаменитость вновь стала звонить в диспетчерскую службу. В ответ Кудрявцева услышала хладнокровное "Ничем не можем помочь, машин нет".

Звезда на эмоциях пыталась объяснить, что ее родной человек умирает. Но диспетчеры просто повесили трубку, перед этим накричав на Леру. В итоге только спустя три с половиной часа к дому подъехала сначала платная скорая, а следом – городская.

Кудрявцева добавила – к счастью, ее близкий человек выжил. На данный момент он находится в реанимации.

Телеведущая до сих пор пребывает в шоке от случившегося. Она задалась вопросом – неужели в России нет необходимых ресурсов, которые обеспечат своевременное оказание первой помощи.

В комментариях Леру поддержала Лариса Гузеева.

"А как не нахамить самой Кудрявцевой, которая умоляет и воет от страха и бессилия в трубку!" – высказалась звезда проекта "Давай поженимся!".

В конце Гузеева назвала диспетчеров "тварями".

Ранее стало известно, что Кудрявцева расплакалась на съемках шоу "Звезды сошлись".