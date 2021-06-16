Запланированный на июнь концерт звезды отменен

Российская исполнительница МакSим оказалась в больнице из-за пневмонии. Звезда сообщила своим поклонникам, что у нее выявили 40% поражение легких.

При этом тест на коронавирус у певицы отрицательный. Свой недавний концерт звезда провела с высокой температурой, отмечает МИР24.

После выступления состояние Марины Максимовой ухудшилось, и ее увезли в больницу. В настоящее время подтверждена пневмония, повторный тест на коронавирус также показал отрицательный результат.

На своей странице в "Инстаграм" звезда извинилась перед теми, кто приобрел ее билеты на концерт. Мероприятие было запланировано на 19 июня, позднее его отменили.