Сам актер слухи никак не комментирует

Дмитрий Дюжев играет на сцене МХТ имени Чехова с 2006 года. Зрители актера любят – на его спектаклях всегда аншлаг. Однако в СМИ появилась информация, что в скором времени театр и актер сотрудничество прекратят.

В скором времени спектакль "Примадонна", в котором звезда "Бригады" играл почти 15 лет, закроют. Хотя он по-прежнему пользовался большим спросом. Еще до того, как СМИ распространили информацию об увольнении, в кассах почти не оставалось билетов.

Поговаривают, что с Дюжевым не стали продлевать контракт. Мол, руководитель МХТ им.Чехова Сергей Женовач сначала убрал из репертуара постановку "Дворянское гнездо", а теперь и "Примадонну". Правда, неясно, откуда у худрука такая нелюбовь к любимцу публики.

В самом МХТе, кстати, отказались комментировать слухи. Да и сам актер на эту тему говорить отказался, пишет "Комсомольская правда".

Может, дело в том, что Женовач – не очень большой любитель развлекательных постановок. Да и настало якобы время перемен: с афиш пропадают спектакли, которые давали еще при Табакове, меняется и актерский состав. Только вот зритель привык к ставшим уже классическими постановкам и на премьеры ходит неохотно.

Так или иначе, накануне в афише театра произошли изменения. "Примадонну" поклонники смогут увидеть еще дважды. Неясно, почему вдруг в середине месяца руководство решило внести правки в репертуар. Возможно, испугались недовольства публики.

Ранее Дюжева в образе Петра I раскритиковали за роль в "Тоболе". Зрители посчитали, что перевоплощение вышло неудачным.