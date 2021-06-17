СМИ пока не смогли "угадать" с именем избранника актрисы

После развода с Гариком Харламовым личная жизнь Кристины Асмус стала частой темой для обсуждения в Сети. И пока одни гадают, почему брак актрисы и комика распался, другие пытаются выяснить, кто же стал новым избранником звезды "Интернов". Артистка решила подогреть интерес, прямо заявив, что уже давно состоит в отношениях.

В своем "Инстаграме" блондинка опубликовала пост, в котором пожаловалась, что ее постоянно с кем-то "сводят". То с женатым Алексеем Чадовым, то с завидным холостяком Милошем Биковичем. В списке также мелькнули имена Александра Петрова, Сергея Гилева, Алексея Учителя и других именитых работников мира кино. Только вот ни с одним из них Асмус в отношениях не состояла.

"Ни с кем из выше перечисленных меня не связывало ничего, кроме дружбы и работы. Да, у меня есть отношения и не один год уже. Но пресса ни разу не выиграла в угадайку",

– закончила актриса.

Как и ожидалось, в комментариях самый настоящий ажиотаж. Кто-то даже пошутил, что Асмус бросила вызов журналистам, которые теперь еще активнее станут следить за личной жизнью артистки. Вторые же предположили, что у звезды, как и у многих актеров, роман с работой.

Однако интересно другое. Роман длится протяжении несколько лет, а вот с Харламовым блондинка рассталась меньше года назад. "Что и требовалось доказать. Асмус завела любовника еще до развода", – озвучил витавший в воздухе вывод телеграм-канал "НеМалахов".

Возможно, этот тайный роман и стал причиной, по которой союз юмориста и знаменитости перестал существовать. Но есть и другие основания, о которых звезда "Текста" говорит открыто. Недавно она призналась, что была несчастлива с Харламовым.