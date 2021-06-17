Завела любовника еще до развода: Асмус рассказала о тайном романе

Завела любовника еще до развода: Асмус рассказала о тайном романе
Кристина Асмус. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
СМИ пока не смогли "угадать" с именем избранника актрисы

После развода с Гариком Харламовым личная жизнь Кристины Асмус стала частой темой для обсуждения в Сети. И пока одни гадают, почему брак актрисы и комика распался, другие пытаются выяснить, кто же стал новым избранником звезды "Интернов". Артистка решила подогреть интерес, прямо заявив, что уже давно состоит в отношениях. 

В своем "Инстаграме" блондинка опубликовала пост, в котором пожаловалась, что ее постоянно с кем-то "сводят". То с женатым Алексеем Чадовым, то с завидным холостяком Милошем Биковичем. В списке также мелькнули имена Александра Петрова, Сергея Гилева, Алексея Учителя и других именитых работников мира кино. Только вот ни с одним из них Асмус в отношениях не состояла. 

"Ни с кем из выше перечисленных меня не связывало ничего, кроме дружбы и работы. Да, у меня есть отношения и не один год уже. Но пресса ни разу не выиграла в угадайку", 

– закончила актриса. 

Как и ожидалось, в комментариях самый настоящий ажиотаж. Кто-то даже пошутил, что Асмус бросила вызов журналистам, которые теперь еще активнее станут следить за личной жизнью артистки. Вторые же предположили, что у звезды, как и у многих актеров, роман с работой. 

Однако интересно другое. Роман длится протяжении несколько лет, а вот с Харламовым блондинка рассталась меньше года назад. "Что и требовалось доказать. Асмус завела любовника еще до развода", – озвучил витавший в воздухе вывод телеграм-канал "НеМалахов". 

Возможно, этот тайный роман и стал причиной, по которой союз юмориста и знаменитости перестал существовать. Но есть и другие основания, о которых звезда "Текста" говорит открыто. Недавно она призналась, что была несчастлива с Харламовым. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

"Хорошо" прошли: Путин рассказал об итогах переговоров с Байденом

Россия и США договорились вернуть послов

Британский телеканал прервал выступление Джонсона из-за Путина

В эфире показали, как российский лидер прибыл в Женеву

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей