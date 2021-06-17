Наследнику именитого актера не хватило "сердечности"

Андрея Краско не стало 15 лет назад во время съемок киноленты "Ликвидация". Ему было всего 49 лет. Причиной столь внезапной смерти стала сердечная недостаточность. Однако отец актера считает, что все немного иначе.

Краско-старший поделился своими мыслями на вручении премии "Петрополь". Звезда киноленты "Губернатор" подтвердил, что его наследник скончался от сердечной недостаточности, но только артист вкладывает в это немного другой смысл.

Иван Иванович уверен, что сына погубило одиночество.

"Мой сын ушел от сердечной недостаточности, от недостатка сердечности, ему не хватало заботливой женской руки. С любящими он расстался, а остальные все чего-то хотели от моего Андрюши",

– пожаловался Нине Усатовой Краско.

Актриса с другом и коллегой согласилась, добавив, что им всем очень не хватает Андрея, который ушел на пике славы, пишет "Собеседник".

Напомним, что Краско-младший был дважды женат. Также у него было 4 незарегистрированных брака. Актер часто расставался с любившими его женщинами, а с теми, кого он любил сам, ему не очень везло.

Сам 90-летний Иван Иванович, к слову, не так давно прокомментировал слухи о том, что он собирается жениться в пятый раз. За актером ухаживает поклонница, с которой он познакомился в театре пару лет назад.